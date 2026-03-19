CAMBIO DE ESTACIÓN
Clima hoy: El otoño llega el 20/03 a las 11.36 (el sol cambia de inclinación)
Saluden, el verano nos deja; a media mañana estaremos bajo las influencias del otoño, que imprime otro color. Es inevitable. Te explicamos por qué.
De ahora en más, el Sol mirará hacia el hemisferio norte, por eso en el sur la noche ganará lugar al día, algo que recién se revertirá en el equinoccio de primavera.
Recordemos que en los equinoccios, tanto el otoñal como el de primavera, el día y la noche tienen la misma duración. El Sol saldrá exactamente del este y se pondrá con igual precisión en el oeste, detalla el sitio TiempoAMBA.
El contenido llega acompañado de imágenes explicativas del los movimientos naturales en la estación que se inicia en horas
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