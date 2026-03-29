SMN: un "bloqueo atmosférico" va a elevar la temperatura en CABA y GBA

Representa una situación en la que los patrones normales del clima “se traban” durante varios días, por lo que la circulación habitual de la atmósfera se detiene o se vuelve muy lenta. El bloqueo no solo afecta las tardes, sino que impide que refresque durante la noche. Representa una situación en la que los patrones normales del clima “se traban” durante varios días, por lo que la circulación habitual de la atmósfera se detiene o se vuelve muy lenta. El bloqueo no solo afecta las tardes, sino que impide que refresque durante la noche.