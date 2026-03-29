El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé varios días con un inusual calor en el AMBA y también en el resto del país: la llegada del otoño coincidió con el llamado “bloqueo atmosférico” que elevará mucho las temperaturas en toda la Argentina.
PRONOSTICAN 30 GRADOS EN AMBA
SMN: un "bloqueo atmosférico" va a elevar la temperatura en CABA y GBA
La ola de calor en CABA y el GBA podría extenderse buena parte de la semana. El bloqueo implica la "detención" del aire, según el SMN.
Se trata de un fenómeno que nos llevará a máximas persistentes de 30 grados y casi 40 grados en el norte del país. Significa el avance de un frente cálido desde el Norte que no permite el ingreso de aire más frío desde el Sur o el Atlántico.
Un bloqueo asfixiante
El clima en una región afectada por este "detenimiento" motica que se instale una zona de alta presión muy persistente que actúa como una muralla que desvía o frena el paso de tormentas o frentes fríos y lluviosos.
Provocará muy altas temperaturas en las provincias de Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Córdoba, San Luis, Santa Fe y el noroeste de la provincia de Buenos Aires.