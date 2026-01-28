Clima: Calor extremo hace que los científicos pronostiquen lo peor para 2050

¿Cuáles serán los países más afectados por el calor extremo en el futuro?

Los aumentos más notorios de temperaturas peligrosamente altas podrían situarse en la República Centroafricana, Nigeria, Sudán del Sur, Laos y Brasil.

Mientras que India, Nigeria, Indonesia, Bangladesh, Pakistán y Filipinas serán los más afectados.

Los científicos también han advertido que, un calentamiento a 2 °C provocaría una duplicación en Austria y Canadá, un 150 % en el Reino Unido, Suecia y Finlandia, un 200 % en Noruega y un aumento del 230 % en Irlanda.

El-calor-en-el-mundo Advertencia severa por calor extremo en el mundo.

En esa misma línea, se prevé un aumento significativo de la demanda de energía para sistemas de refrigeración y disminución para calefacción.

"Nuestro estudio muestra que la mayoría de los cambios en la demanda de refrigeración y calefacción se producen antes de alcanzar el umbral de 1,5 ºC, lo que requerirá la implementación temprana de importantes medidas de adaptación", dijo el Dr. Jesús Lizana, Profesor Asociado en Ciencias de la Ingeniería.

Mientras, la Dra. Radhika Khosla, profesora asociada de la Escuela Smith de Empresa y Medio Ambiente, señaló: "Nuestros hallazgos deberían ser una llamada de atención. Superar los 1,5 °C de calentamiento tendrá un impacto sin precedentes en todos los ámbitos, desde la educación y la salud hasta la migración y la agricultura".

Los resultados del estudio aparecen en Nature Sustainability.

2025 fue el 3er. año más caluroso de la historia

Ya en Urgente24 habíamos informado que los últimos 11 años han sido los más cálidos desde que se tienen registros.

El más caluroso de todos fue 2024, que coincidió con un fuerte fenómeno de El Niño (un patrón de vientos y corrientes oceánicas que eleva ligeramente el termómetro), combinado con un pico del ciclo solar de 11 años, cuando el sol brilla con más intensidad.

Pero en 2025, El Niño disminuyó, para ser reemplazado por su patrón opuesto, La Niña, y el sol comenzó a atenuarse.

No obstante, 2025 fue 1,44°C más cálido que 2022, el año anterior de La Niña, un aumento significativo para un año con La Niña: el más caluroso hasta la fecha.

Febrero de 2025 registró la menor cobertura de hielo en ambos polos desde que comenzaron las observaciones satelitales a finales de la década de 1970, y la Antártida experimentó su año más caluroso registrado.

-------

Más noticias en Urgente24

La miniserie de 6 capítulos que se consume en una noche

La nueva materia que será obligatoria en todas las escuelas de Argentina

En Telefe se acabó la coronita: La figura que quiso poner condiciones y no la llamaron más

Otro avión de la Fuerza Aérea de USA en Argentina: La explicación oficial

Techint pierde una licitación clave porque sus precios son elevados: ¿Protección o subsidio?