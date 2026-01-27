Obsolescencia tecnológica programada: Cómo acortan la vida de los dispositivos y amenazan al medio ambiente

-Decisiones de ingeniería

-Limitaciones de materiales

-Dependencia del software

-Estrategias de mercado

OBSOLENCIATECNOLOGICAPROGRAMADACOMOACORTANLAVIDADELOSDISPOSITIVOSYAMENAZANALMEDIOAMBIENTEFOTO3 La obsolescencia tecnológica programada acorta la vida de los distintos dispositivos digitales de uso cotidiano y es una grave amenaza al medio ambiente.

Tipos de obsolescencia tecnológica

1-Obsolescencia funcional

Ocurre cuando un dispositivo deja de ser compatible con nuevas aplicaciones, sistemas operativos o servicios digitales. Un ejemplo común son los smartphones que ya no admiten actualizaciones de seguridad.

2-Obsolescencia de rendimiento

El aparato sigue funcionando, pero de forma más lenta o ineficiente tras ciertas actualizaciones de software, lo que empuja al usuario a sustituirlo.

OBSOLENCIATECNOLOGICAPROGRAMADACOMOACORTANLAVIDADELOSDISPOSITIVOSYAMENAZANALMEDIOAMBIENTEFOTO4 La obsolescencia tecnológica programada acorta la vida de los distintos dispositivos digitales de uso cotidiano y es una grave amenaza al medio ambiente.

3-Obsolescencia por diseño

Productos fabricados con componentes sellados, tornillos especiales o baterías integradas que dificultan o encarecen la reparación, haciendo que reemplazar sea más rentable que arreglar.

4-Obsolescencia psicológica

El marketing y la estética juegan un papel clave: nuevos modelos con pequeños cambios visuales generan la percepción de que el dispositivo anterior está “anticuado”.

Un problema con raíces históricas

Aunque hoy se asocia principalmente a la tecnología digital, la obsolescencia programada no es nueva. Ya en la década de 1920, el llamado cártel Phoebus limitó deliberadamente la duración de las bombillas incandescentes para aumentar las ventas.

La diferencia es que, en la actualidad, la complejidad del software y la dependencia digital hacen que el proceso sea menos visible para el consumidor y más difícil de demostrar legalmente.

Consecuencias científicas, sociales y medioambientales

Impacto ambiental

La obsolescencia tecnológica es uno de los principales motores del crecimiento de los residuos electrónicos (e-waste), considerados por la ONU como el flujo de residuos de mayor crecimiento a nivel mundial. Estos desechos contienen metales pesados, tierras raras y sustancias tóxicas difíciles de reciclar.

Impacto económico

El consumidor asume el coste de reemplazar dispositivos funcionales, mientras que la reparación se vuelve cada vez menos accesible. Esto afecta especialmente a hogares con menos recursos.

Impacto científico y tecnológico

Desde una perspectiva científica, se desaprovecha el potencial real de los materiales y componentes, muchos de los cuales podrían funcionar durante décadas con un diseño diferente.

¿Es legal la obsolescencia programada?

El marco legal varía según el país. En la Unión Europea, por ejemplo, se han dado pasos importantes:

-Regulaciones sobre derecho a la reparación

-Obligación de ofrecer repuestos durante varios años

-Índices de reparabilidad en algunos productos

Francia fue pionera al tipificar la obsolescencia programada como delito en 2015, aunque demostrar la intencionalidad sigue siendo un desafío técnico y jurídico.

El papel de la ciencia y la innovación responsable

No toda limitación tecnológica es malintencionada. A veces, la reducción de tamaño, el ahorro energético o la mejora de prestaciones implican compromisos técnicos reales. Sin embargo, cada vez más científicos, ingenieros y diseñadores industriales defienden un modelo basado en:

-Diseño modular

-Actualizaciones de software más eficientes

-Economía circular

-Tecnología sostenible

La investigación en nuevos materiales, baterías más duraderas y estándares abiertos demuestra que otra tecnología es posible.

¿Qué puede hacer el consumidor?

Aunque el problema es estructural, el usuario no está indefenso:

-Priorizar marcas con políticas claras de reparación

-Valorar productos con mayor vida útil

-Reparar en lugar de reemplazar cuando sea posible

-Apoyar iniciativas de “derecho a reparar”

La presión social y la información son herramientas clave para cambiar el modelo.

Más notas de Urgente24

WhatsApp ahora será pago: qué va a pasar con la aplicación más usada

100% real: La fábrica de Xiaomi que produce 60 celulares por minuto sin empleados

Contra las paredes: Mark Zuckerberg irá a juicio por adicción adolescente a Instagram

Elon Musk acorralado: Comisión Europea investiga a X por imágenes sexualizadas

Internet en peligro: Más de 140 millones de cuentas expuestas y nadie está a salvo

Videovigilancia urbana: las cámaras ya no alcanzan pero ¿la IA podría prevenir delitos?