Ciberseguridad en el hogar: La lista de dispositivos más fáciles de hackear

2. Altavoces inteligentes

Dispositivos como Alexa o Google Home están diseñados para permanecer siempre activos, atentos a las órdenes del usuario. Esta conexión constante a internet es también una vulnerabilidad. Si un hacker logra acceder a la red doméstica o a la cuenta vinculada, puede activar el micrófono sin que el usuario lo note, escuchar conversaciones privadas e incluso emitir sonidos o comandos falsos para manipular otros aparatos.

El riesgo es doble, no solo por la posible intrusión a la privacidad, sino porque estos asistentes suelen estar conectados a otros dispositivos que también quedarían expuestos.

3. Cámaras para bebés

Las cámaras para bebés son otro de los dispositivos más fáciles de hackear, principalmente porque muchas veces los usuarios no cambian las contraseñas por defecto tras su instalación. Esto permite que cualquier persona con conocimientos básicos pueda acceder a la transmisión en vivo.

ciberseguridad hogar

En casos más extremos, se han reportado situaciones donde los atacantes no solo observan a través de la cámara, sino que también interactúan con las personas del hogar usando el micrófono del dispositivo, lo que vuelve esta vulnerabilidad aún más inquietante.

4. Enchufes inteligentes

Los enchufes inteligentes son baratos, fáciles de instalar y muy prácticos para controlar aparatos a distancia desde el celular. Sin embargo, esa simplicidad es también su principal debilidad. Muchos conservan contraseñas por defecto que los usuarios no cambian, carecen de actualizaciones periódicas de seguridad y permiten acceso remoto sin demasiada verificación.

Una vez que un ciberdelincuente logra ingresar a través de uno de estos dispositivos, puede espiar las rutinas del hogar, manipular otros dispositivos conectados e incluso incorporar esa red doméstica a ataques informáticos sin que los usuarios lo adviertan.

¿Cómo mejorar la ciberseguridad del hogar y evitar hackeos?

La mejor herramienta para prevenir este tipo de ataques es la prevención. Existen una serie de medidas básicas que cualquier usuario puede implementar para minimizar los riesgos y proteger su red doméstica:

Cambiar siempre las contraseñas de fábrica de todos los dispositivos conectados.

de todos los dispositivos conectados. Actualizar frecuentemente los sistemas y aplicaciones a sus últimas versiones, ya que estas incluyen parches de seguridad.

a sus últimas versiones, ya que estas incluyen parches de seguridad. Utilizar redes WiFi protegidas con claves robustas y evitar conectarse a redes públicas.

con claves robustas y evitar conectarse a redes públicas. Revisar periódicamente los permisos de cada dispositivo y desactivar las funciones que no se utilicen, como micrófonos o cámaras cuando no sean necesarios.

de cada dispositivo y desactivar las funciones que no se utilicen, como micrófonos o cámaras cuando no sean necesarios. Separar la red del hogar en subredes para limitar el alcance de un ataque en caso de que ocurra.

¿Por qué es importante tomar conciencia sobre ciberseguridad en el hogar?

La ciberseguridad ya no es un tema exclusivo de grandes empresas o gobiernos. En la actualidad, cualquier hogar con dispositivos conectados puede ser víctima de un hackeo si no se toman medidas mínimas de protección. Los riesgos no solo afectan a la privacidad personal, sino que pueden derivar en fraudes, robo de datos, espionaje e incluso situaciones peligrosas si se vulneran dispositivos como cámaras o asistentes de voz.

