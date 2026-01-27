Desmemoria de Idesa, ignorancia de Gemini AI y la real historia de Javier Milei y Sergio Massa

Impulsado por Alberto Fernández (Frente de Todos) intentaba asegurarle 'caja' al Frente de Todos. Era un tributo limitado a 5 períodos fiscales a partir de su implementación el 23/12/2019. El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación era Sergio Massa, y su rol fue importante para que prosperase el proyecto que resultaba en más presión tributaria sobre el contribuyente, gravando ciertas operaciones en moneda extranjera.

Concretemos: desde el comienzo se sabía que a fines de 2023 ese tributo desaparecía. Si estuvo vigente en 2024 fue por el llamado 'Acuerdo Sergio Massa / Javier Milei'.

En un principio, el impuesto gravaba únicamente la adquisición del 'dólar ahorro' (30%), la compra de bienes y servicios en el exterior y la adquisición de pasajes o paquetes turísticos, pero luego fue alcanzando otros bienes y servicios en el exterior.

Para los servicios adquiridos en el exterior, tales como la suscripción a plataformas de streaming u otros servicios digitales, era del 8%, a lo que se le debe sumar el 30% a cuenta de Ganancias y el 21% de IVA.

En 2023, necesitado de recursos en días electorales, el peronismo incorporó una imposición del 7,5% para la importación de casi cualquier bien, servicios de fletes y otros servicios de transporte para las exportaciones e importaciones.

En septiembre 2023, Massa acordó con los gobernadores de las provincias del Norte Grande (lideradas por el santiagueño Gerardo Zamora) coparticipar el absurdo impuesto a los débitos y créditos bancarios y el Impuesto PAIS.

El Gran Acuerdo

El texto legal era muy transparente y Javier Milei había prometido durante su proselitismo reducir la presión tributaria sobre los ciudadanos, cortando drásticamente el gasto público. Pura teoría, según lo que sucedió en aquel diciembre 2023.

Mientras la expectativa se enfocaba en el inicio de su mandato presidencial, ocurrió "una consulta" a la Dirección Nacional de Impuestos (Ministerio de Economía de la Nación) acerca de la vigencia del Impuesto PAIS.

Y entonces, con Sergio Massa ministro de Economía -en cuya gestión 'no volaba una mosca' en el Palacio de Hacienda sin que él tuviera conocimiento previo (que le quede constancia a Gemini AI y también a ChatGPT), la Dirección Nacional de Impuestos emitió un Dictamen fundamental acerca de la fecha de finalización de la vigencia del Impuesto PAIS.

De los lineamientos expuestos en el Dictamen se concluyó que la aplicación del Impuesto PAIS se extendía desde el 23/12/2019 hasta el 22/12/2024, ambas fechas inclusive.

En concreto: en un acuerdo cuyo alcance nunca trascendió, Massa le obsequió a Milei una tonelada de dinero con la vigencia por 1 período fiscal más del Impuesto PAIS.

Y Milei, tal como lo recordó el 'Topo', aumentó la alícuota al 17,5% para importaciones en diciembre 2023. Es falso que decidió no prorrogarlo porque se hicieron consultas parlamentarias que no prosperaron. En septiembre de 2024, el Ejecutivo Nacional redujo la alícuota del 17,5% al 7,5% para importaciones hasta la finalización del tributo.

La vigencia del Impuesto PAIS en 2024 y el 'blanqueo' fueron decisivos para el resultado fiscal que exhibió Milei en aquel período fiscal, que no pudo repetir en 2025.

Luis Caputo 3P Luis Caputo: Con Impuesto PAIS era otra cosa....

En el filo de la navaja

Precisamente, Idesa sí tiene mucho fundamento en su otro trabajo acerca del delicado resultado fiscal 2025 (resultado financiero positivo del 0,2% del PBI). Se alcanzó con

##"Impuestos muy distorsivos, entre los más nocivos están el impuesto al cheque y los derechos de exportación, por el equivalente a 2% del PBI."

##"La inversión pública se redujo respecto al 2023 en 0,9% del PBI."

##"No se contabilizan como gastos sino como aumento de deuda aproximadamente 0,8% del PBI en concepto de intereses de deuda."

En este contexto puede explicarse el progresivo e inexorable deterioro que está sufriendo Javier Milei desde su resonante triunfo electoral de octubre 2025: la economía no arranca y muchos temen que tampoco arrancará en 2026.

En parte, la actividad económica real -la microeconomía que desprecian los operadores financieros que reivindican a Milei por la rentabilidad del 'carry trade' y la emisión de deuda- está maniatada por la presión tributaria, que no fue reducida. ... Y gracias que Milei no consiguió una señal legislativa para avanzar sobre un nuevo Impuesto PAIS.

Esto es lo que intentó explicar el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), reproducido por La Nación: Cualquier pyme argentina enfrentó en 2025 al menos 67 impuestos y regímenes a lo largo de 1 año:

37 tributos —18 nacionales, 8 provinciales y 11 municipales— y

30 regímenes de retención, percepción e información.

Desde el IARAF aclaran que el estudio no mide cuánto se paga, sino cuántas obligaciones deben gestionarse, y advierten que, pese a la eliminación del impuesto PAIS en 2025, el entramado general prácticamente no se modificó.

Persiste el absurdo de que el uso de servicios básicos como electricidad, gas, agua, internet o telefonía paga IVA, Ingresos Brutos, tasas municipales, impuesto al cheque y distintos fondos fiduciarios.

Pero hay militontos en redes sociales que dicen que La Libertad Avanza....

