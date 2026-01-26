Con un operativo de seguridad nuevamente defectuoso, el Jefe de Estado intentó de manera infructuosa una caravana como parte de su tour de agradecimiento por los resultados de las elecciones de octubre de 2025.
APLAUSOS E INSULTOS EN "LA FELIZ"
Javier Milei arribó a Mar del Plata e intentó caminar por la calle como parte de su "Tour de la Gratitud"
Como ocurriera en la campaña bonaerense de septiembre y la nacional de octubre, otra recorrida del presidente Milei terminó en tumulto con vítores e insultos.
En Mar del Plata, las listas de diputados nacionales de los libertarios (Diego Santilli), aventajaron por 18 puntos al doctor Jorge Taiana.
El primer mandatario está también unido a "la feliz" ya que su madre Alicia Lucich es marplatense.
Su visita a la “perla del Atlántico” marcó el regreso a la agenda doméstica de Milei tras su paso por el Foro de Davos y la cumbre del Mercosur en Paraguay.
El descontento de los jubilados
Desde las primeras horas de la tarde, un grupo de jubilados se hizo presente cerca de un hotel céntrico para manifestar su disconformidad con las políticas de la Casa Rosada hacia la clase pasiva,
Le dedicaron fuertes cánticos pero fueron contenidos por un conjunto de seguridad integrado por la policía de Mar del Plata, las fuerzas federales y la custodia presidencial.
El breve discurso de Javier Milei en las calles de Mar del Plata
El primer mandatario se paró sobre la caja del vehículo que lo transportaba y tomó un megáfono para dirigirse a los presentes.
"Quiero darle las gracias por habernos acompañado. Dentro de poco vamos a tener leyes de países razonables”
El Presidente destacó la Ley de Glaciares y la reforma laboral y confirmó que enviarán la modificación de la Ley Penal Juvenil.
Las sesiones parlamentarias comenzarán el 2 de febrero.
“Todas las promesas que hice en campaña van a estar cumplidas antes de mitad de año”, cerró.