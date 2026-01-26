Javier Milei arribó a Mar del Plata e intentó caminar por la calle como parte de su "Tour de la Gratitud"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2015956928124297290&partner=&hide_thread=false Milei en Mar del Plata por el “Tour de la Gratitud” pic.twitter.com/1rezogf6kK — El Peluca Milei (@ElPelucaMilei) January 27, 2026

El descontento de los jubilados

Desde las primeras horas de la tarde, un grupo de jubilados se hizo presente cerca de un hotel céntrico para manifestar su disconformidad con las políticas de la Casa Rosada hacia la clase pasiva,

Le dedicaron fuertes cánticos pero fueron contenidos por un conjunto de seguridad integrado por la policía de Mar del Plata, las fuerzas federales y la custodia presidencial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2015937114077086149&partner=&hide_thread=false La gente dando amor a milei en mar del plata pic.twitter.com/7CDQrT3Qcs — Estefania (@estefaniafrq) January 26, 2026

El breve discurso de Javier Milei en las calles de Mar del Plata

El primer mandatario se paró sobre la caja del vehículo que lo transportaba y tomó un megáfono para dirigirse a los presentes.

"Quiero darle las gracias por habernos acompañado. Dentro de poco vamos a tener leyes de países razonables”

El Presidente destacó la Ley de Glaciares y la reforma laboral y confirmó que enviarán la modificación de la Ley Penal Juvenil.

Las sesiones parlamentarias comenzarán el 2 de febrero.

“Todas las promesas que hice en campaña van a estar cumplidas antes de mitad de año”, cerró.