Tras el segundo asesinato de un manifestante a manos de agentes federales en Minnesota (Alex Pretti), sobrevino una avalancha de comentarios en las redes que, en su mayoría, eran completamente desfavorables hacia el ICE y la Casa Blanca.
2026: AÑO ELECTORAL CLAVE EN USA
Los crímenes de ICE en Minneapolis estremecen a republicanos: ocupan agenda y producen rechazo
Los analistas senior de la política norteamericana sostienen que para trabajar en la era del presidente Trump se requieren conocimientos de criptología.
El derramamiento de sangre norteamericana a manos de tropas estadounidenses nunca es una buena noticia para la administración federal.
A la frustración económica por precios altos (debido a la guerra de aranceles de Trump) se suma ahora el problema del orden público interno.
Una cosa es dispararle a una masa de latinoamericanos, asiáticos o africanos que quieren vulnerar la frontera y otra muy distinta asesinar en plena calle a tiros primero a una mujer nativa de 37 años (Renée Good) y luego a un enfermero estadounidense de similar edad.
En la “guerra de las imágenes” la Casa Blanca sale perdedora, claramente.
El punto de inflexión: un nuevo "error" del ICE
Las primeras señales de cambio en la estrategia de la White House surgió el domingo 25 de enero por la noche, tras el asesinato de Alex Pretti en Minneapolis.
El lunes 26 por la mañana, Trump tomó medidas concretas para marginar al jefe de la Patrulla Fronteriza (ICE), Gregory Bovino, quien se había convertido en la espantosa cara visible de los federales en Minneapolis.
Entonces, Trump anunció la llegada al estado nórdico del "zar de la frontera sur". Al respecto, anunció:
La estrategia del Jefe de Estado es clara: culpar a sus hombres en el terreno y reemplazarlos por otros que tienen mayor experiencia y carisma.
Pánico en el Capitolio de USA
Durante el primer año de gobierno, los legisladores republicanos han apoyado en el parlamento de manera unánime la ofensiva migratoria de Trump contra los migrantes.
Afirmaban a menudo que el despliegue de agentes federales en ciudades demócratas de todo el país era una medida necesaria para proteger a los estadounidenses de los delincuentes violentos que viven en Estados Unidos sin autorización.
En el presupuesto nacional aprobaron decenas de miles de millones de dólares para esa causa.
La esfera mediática tradicional quedó completamente desestabilizada porque existe una regla básica en el periodismo y en la vida en general: las cuestiones propias y cercanas impactan mucho más que las ajenas y lejanas.