Los crímenes de ICE en Minneapolis estremecen a republicanos: ocupan agenda y producen rechazo

En la “guerra de las imágenes” la Casa Blanca sale perdedora, claramente.

ICE Con caras tapadas, como si fueran delincuentes, la labor del ICE fue una sumatoria de errores en Minneapolis

El punto de inflexión: un nuevo "error" del ICE

Las primeras señales de cambio en la estrategia de la White House surgió el domingo 25 de enero por la noche, tras el asesinato de Alex Pretti en Minneapolis.

El lunes 26 por la mañana, Trump tomó medidas concretas para marginar al jefe de la Patrulla Fronteriza (ICE), Gregory Bovino, quien se había convertido en la espantosa cara visible de los federales en Minneapolis.

Entonces, Trump anunció la llegada al estado nórdico del "zar de la frontera sur". Al respecto, anunció:

Esta noche enviaré a Tom Homan a Minnesota. No ha estado involucrado en esa zona, pero conoce y aprecia a mucha gente de allí. Tom es duro pero justo, y me reportará directamente. Esta noche enviaré a Tom Homan a Minnesota. No ha estado involucrado en esa zona, pero conoce y aprecia a mucha gente de allí. Tom es duro pero justo, y me reportará directamente.

La estrategia del Jefe de Estado es clara: culpar a sus hombres en el terreno y reemplazarlos por otros que tienen mayor experiencia y carisma.

Sigue la agitación en el Capitolio estadounidense, entre los memos republicanos y los demócratas. /Martin Falbisoner/Wikipedia. Capitolio de USA

Pánico en el Capitolio de USA

Durante el primer año de gobierno, los legisladores republicanos han apoyado en el parlamento de manera unánime la ofensiva migratoria de Trump contra los migrantes.

Afirmaban a menudo que el despliegue de agentes federales en ciudades demócratas de todo el país era una medida necesaria para proteger a los estadounidenses de los delincuentes violentos que viven en Estados Unidos sin autorización.

En el presupuesto nacional aprobaron decenas de miles de millones de dólares para esa causa.

image El ICE en el centro de la polémica

Pero, las 2 muertes apuntadas lo cambiaron todo. La mayor parte de las historias en redes sociales insultaban y cuestionaban a ICE. Quedaron de lado cuestiones básicas como Groenlandia, Ucrania, Venezuela, Cuba, Franja de Gaza y el Cuerpo de Paz creado por Trump. Pero, las 2 muertes apuntadas lo cambiaron todo. La mayor parte de las historias en redes sociales insultaban y cuestionaban a ICE. Quedaron de lado cuestiones básicas como Groenlandia, Ucrania, Venezuela, Cuba, Franja de Gaza y el Cuerpo de Paz creado por Trump.

La esfera mediática tradicional quedó completamente desestabilizada porque existe una regla básica en el periodismo y en la vida en general: las cuestiones propias y cercanas impactan mucho más que las ajenas y lejanas.