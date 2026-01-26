¿Fragata Libertad o Fragata Libertaria?; el ICE se mete de noche en las casas de Minneápolis

El conflicto escaló: hubo muertos por disparos de ciudadanos que resisten la intervención federal. Washington respondió con vehículos blindados y un fuerte despliegue en Minnesota. El riesgo es real: el escenario se vuelve cada vez más inestable y fuera de control. El conflicto escaló: hubo muertos por disparos de ciudadanos que resisten la intervención federal. Washington respondió con vehículos blindados y un fuerte despliegue en Minnesota. El riesgo es real: el escenario se vuelve cada vez más inestable y fuera de control.

3-Una ola de frío polar golpea con fuerza al norte de USA

Quedó al descubierto la fragilidad social en las grandes urbes. En Chicago, con temperaturas que rozan los –15°C, personas sin techo bajan a los subterráneos para no morir congeladas en la calle. Incluso dentro de los vagones, el frío sigue siendo extremo.

El fenómeno ya impacta a 100 millones de personas, casi un tercio del país.

Nevadas intensas y lluvias heladas paralizan ciudades enteras y vuelven casi imposible la circulación. Varias autoridades locales declararon la emergencia, suspendieron las clases y pidieron a la población que permanezca a resguardo.