¿Fragata Libertad o Fragata Libertaria?; el ICE se mete de noche en las casas de Minneápolis

Causó sorpresa la visita de Fátima Flórez a la Fragata Libertad para promocionar a Milei; federales de Trump conmocionan con sus crímenes en Minneápolis.

26 de enero de 2026 - 18:40
Fragata Libertad

Fragata Libertad

1-¿Fragata Libertad o Fragata Libertaria?

La escena llamó la atención: Fátima Flores fue invitada por la Armada Argentina a recorrer la emblemática nave de la Armada en Mar del Plata.

Desde allí promocionó su show privado y luego difundió la movida partidaria no institucional de su ex pareja, el presidente Javier Milei, presente en la ciudad para un mitin de ultraderecha.

En la Argentina de 2026, la política se volvió espectáculo. Pero mientras algunos escenarios tienen reflectores, otros siguen en silencio. En Chubut ya se quemaron 12.000 hectáreas del Parque Nacional Los Alerces. Hasta ahora, nadie viajó a visitarlas.

2-La situación migratoria en USA entró en una fase crítica.

Operativos nocturnos del ICE en viviendas de indocumentados desataron miedo, protestas y violencia en Minneapolis.

Las redadas ya no distinguen horarios: irrumpen de madrugada y sacuden barrios enteros. En las calles, irregulares y residentes progresistas se unen contra los controles repentinos.

El conflicto escaló: hubo muertos por disparos de ciudadanos que resisten la intervención federal. Washington respondió con vehículos blindados y un fuerte despliegue en Minnesota. El riesgo es real: el escenario se vuelve cada vez más inestable y fuera de control.

3-Una ola de frío polar golpea con fuerza al norte de USA

Quedó al descubierto la fragilidad social en las grandes urbes. En Chicago, con temperaturas que rozan los –15°C, personas sin techo bajan a los subterráneos para no morir congeladas en la calle. Incluso dentro de los vagones, el frío sigue siendo extremo.

El fenómeno ya impacta a 100 millones de personas, casi un tercio del país.

Nevadas intensas y lluvias heladas paralizan ciudades enteras y vuelven casi imposible la circulación. Varias autoridades locales declararon la emergencia, suspendieron las clases y pidieron a la población que permanezca a resguardo.

