¿Fragata Libertad o Fragata Libertaria?; el ICE se mete de noche en las casas de Minneápolis

1-¿Fragata Libertad o Fragata Libertaria?
La escena llamó la atención: Fátima Flores fue invitada por la Armada Argentina a recorrer la emblemática nave de la Armada en Mar del Plata.
Causó sorpresa la visita de Fátima Flórez a la Fragata Libertad para promocionar a Milei; federales de Trump conmocionan con sus crímenes en Minneápolis.
Desde allí promocionó su show privado y luego difundió la movida partidaria no institucional de su ex pareja, el presidente Javier Milei, presente en la ciudad para un mitin de ultraderecha.
Las redadas ya no distinguen horarios: irrumpen de madrugada y sacuden barrios enteros. En las calles, irregulares y residentes progresistas se unen contra los controles repentinos.
Quedó al descubierto la fragilidad social en las grandes urbes. En Chicago, con temperaturas que rozan los –15°C, personas sin techo bajan a los subterráneos para no morir congeladas en la calle. Incluso dentro de los vagones, el frío sigue siendo extremo.
El fenómeno ya impacta a 100 millones de personas, casi un tercio del país.