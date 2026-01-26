Locura por BTS: Presidenta de México pide ayuda a Corea del Sur para conseguir más conciertos

En ese sentido, la presidenta de México tomó una decisión considerada como inusual.

"Le escribí una carta al primer ministro de Corea pidiéndole que vengan más veces", dijo Sheinbaum entre risas.

"Todavía no recibo la respuesta, pero esperemos que sea positiva o que permitan pantallas... En fin, que busquemos la manera de que las jóvenes y los jóvenes, pues puedan tener acceso a este grupo que es tan popular en todo el mundo y particularmente en México”, detalló la mandataria.

La medida de Sheinbaum ocurre en medio de la movilización de fans del grupo surcoreano, conocidos como ARMY, que escaló en los últimos días hasta llegar al Palacio Nacional de México, para exigir transparencia en la venta de entradas.

"Ya les contaré cuál es la respuesta del primer ministro de Corea. Pero, es por los jóvenes y las jóvenes, esta solicitud diplomática, de manera muy respetuosa, que estamos haciendo", insistió la presidenta de México.

BTS en Argentina

En ese contexto de fiebre por BTS, vale destacar que el grupo también está por venir a la Argentina y que, seguramente, sacudirá todo.

Recordemos que la banda anunció su gira de regreso que tendrá fechas en Asia, América del Sur, Europa y los Estados Unidos.

BTS tendrá dos presentaciones en Buenos Aires, el 23 y 24 de octubre.

Los siete integrantes de BTS terminaron el servicio militar el año pasado y el grupo anunció su vuelta a los escenarios para 2026.

Sin duda, uno de los shows más esperados de los últimos años.

México ya ha sembrado un precedente de que BTS puede, incluso, llegar a la agenda política internacional. Veremos qué pasa en Argentina.

