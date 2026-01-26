Presión interna en el peronismo: Piden que Axel Kicillof rompa con Cristina Kirchner

Los gestos no quedaron solo en el plano discursivo. Días atrás, el gobernador envió a su principal operador político, el ministro de Gobierno bonaerense Carlos Bianco, a un encuentro gremial encabezado por Barrionuevo. La presencia fue interpretada como una señal de acercamiento en un momento clave de reconfiguración interna.

El histórico dirigente gastronómico profundizó sus críticas al pasado reciente del peronismo y sostuvo que tanto el macrismo como el kirchnerismo agotaron sus ciclos políticos. Según planteó, el desafío del movimiento es “volver a enamorar” al electorado con nuevas figuras y discursos, tras una seguidilla de derrotas electorales.

Axel Kicillof debe decidir

Barrionuevo también sorprendió al recordar su respaldo inicial a Javier Milei, al que definió como una “transición necesaria” frente a las alternativas que ofrecía el sistema político tradicional. Sus declaraciones, polémicas incluso dentro del sindicalismo, reflejan el nivel de fractura y desorientación que atraviesa al peronismo tras perder el poder nacional.

Mientras tanto, Axel Kicillof evita pronunciamientos directos sobre la interna y mantiene un perfil institucional, aunque los respaldos —y presiones— comienzan a acumularse. En un escenario de liderazgo vacante, distintos sectores buscan empujarlo a dar un paso al frente y asumir un rol central en la reorganización del espacio.

Con la mirada puesta en el futuro y viejas lealtades en revisión, el peronismo entra en una etapa de redefiniciones profundas. Las voces que antes defendían sin fisuras al kirchnerismo hoy reclaman cambio, renovación y un nuevo liderazgo. El interrogante es si Kicillof aceptará el desafío o seguirá administrando los tiempos de una interna que, lejos de apagarse, promete escalar.

_____________________________

Más noticias en Urgente24:

Reforma laboral: El Gobierno acelera negociaciones y ya tiene fecha tentativa para sesionar en febrero

Edad de imputabilidad desde los 14 años: El tema que dividirá al Congreso en extraordinarias

Alerta por temperatura feroz: 7 enfermedades causadas por el calor extremo