La interna del peronismo volvió a tomar temperatura luego de que dos dirigentes históricos, Luis D’Elía y Luis Barrionuevo, hicieran públicos sus gestos de respaldo a Axel Kicillof y reclamaran un recambio profundo en la conducción del espacio. Aunque con estilos y trayectorias distintas, ambos coincidieron en un mensaje central: dar por cerrada una etapa política y abrir una nueva, sin la conducción de Cristina Kirchner.
TODO ROTO
Presión interna en el peronismo: Piden que Axel Kicillof rompa con Cristina Kirchner
El peronismo está qué arde y hay quienes le piden explícitamente a Axel Kicillof que corte con Cristina Kirchner y sea él el único líder.
El pronunciamiento más explícito llegó de la mano de D’Elía, quien difundió un video grabado desde su casa y compartido en redes sociales. Fiel a su estilo directo, el dirigente social llamó al gobernador bonaerense a “enfrentar el pasado” y avanzar hacia una construcción política propia, en medio de la disputa interna del Partido Justicialista y con la mirada puesta en el escenario electoral de 2027.
El peronismo en su peor momento
Con una camiseta de la selección argentina y hablando a cámara, D’Elía sostuvo que es tiempo de “escribir una nueva página de la historia” y expresó sin rodeos su deseo de ver a Kicillof como candidato presidencial. “Basta de pasado”, insistió, en una crítica implícita al liderazgo de Cristina Kirchner, con quien mantiene un distanciamiento cada vez más marcado.
El ex piquetero no ahorró comparaciones históricas. Recordó el ascenso de Néstor Kirchner a comienzos de los 2000, cuando enfrentó a figuras centrales del peronismo tradicional, y planteó que el actual gobernador bonaerense debería animarse a un gesto similar. El mensaje no es menor: D’Elía fue durante años una de las voces más leales del kirchnerismo duro y hoy se posiciona como uno de sus críticos más severos.
Ya no quieren a Cristina Kirchner
En paralelo, el sindicalista Luis Barrionuevo también salió a marcar la cancha. En declaraciones radiales, aseguró que el peronismo “no tiene liderazgo” y reclamó terminar con la “dedocracia” y avanzar hacia un trasvasamiento generacional. Si bien evitó mencionar nombres propios, sus palabras fueron leídas como un guiño al armado que rodea a Kicillof.
Los gestos no quedaron solo en el plano discursivo. Días atrás, el gobernador envió a su principal operador político, el ministro de Gobierno bonaerense Carlos Bianco, a un encuentro gremial encabezado por Barrionuevo. La presencia fue interpretada como una señal de acercamiento en un momento clave de reconfiguración interna.
El histórico dirigente gastronómico profundizó sus críticas al pasado reciente del peronismo y sostuvo que tanto el macrismo como el kirchnerismo agotaron sus ciclos políticos. Según planteó, el desafío del movimiento es “volver a enamorar” al electorado con nuevas figuras y discursos, tras una seguidilla de derrotas electorales.
Axel Kicillof debe decidir
Barrionuevo también sorprendió al recordar su respaldo inicial a Javier Milei, al que definió como una “transición necesaria” frente a las alternativas que ofrecía el sistema político tradicional. Sus declaraciones, polémicas incluso dentro del sindicalismo, reflejan el nivel de fractura y desorientación que atraviesa al peronismo tras perder el poder nacional.
Mientras tanto, Axel Kicillof evita pronunciamientos directos sobre la interna y mantiene un perfil institucional, aunque los respaldos —y presiones— comienzan a acumularse. En un escenario de liderazgo vacante, distintos sectores buscan empujarlo a dar un paso al frente y asumir un rol central en la reorganización del espacio.
Con la mirada puesta en el futuro y viejas lealtades en revisión, el peronismo entra en una etapa de redefiniciones profundas. Las voces que antes defendían sin fisuras al kirchnerismo hoy reclaman cambio, renovación y un nuevo liderazgo. El interrogante es si Kicillof aceptará el desafío o seguirá administrando los tiempos de una interna que, lejos de apagarse, promete escalar.
_____________________________
Más noticias en Urgente24:
Reforma laboral: El Gobierno acelera negociaciones y ya tiene fecha tentativa para sesionar en febrero
Edad de imputabilidad desde los 14 años: El tema que dividirá al Congreso en extraordinarias
Alerta por temperatura feroz: 7 enfermedades causadas por el calor extremo