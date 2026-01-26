"Los tubos de Techint": El Gobierno defendió la licitación y expuso a la empresa de Rocca

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fedesturze/status/2015767676560331188&partner=&hide_thread=false LOS TUBOS DE TECHINT. Comparto unas reflexiones sobre esta nota, donde se habla de la adjudicación de caños para un gasoducto importante de Vaca Muerta a una firma india. La noticia es que se deja de lado a @GrupoTechint, uno de los productores de caños más importantes del mundo.… https://t.co/wud1VHi73A — Fede Sturzenegger (@fedesturze) January 26, 2026

El ministro, uno de los favoritos de Javier Milei (lo ponderó en su participación en el Foro Económico de Davos) argumentó contra la "lógica" que supone la conveniencia de comprar un producto producido en el país en lugar de importarlo.

En 1er término, consideró "indefendible" que se considere que había que priorizar a Techint en el concurso aunque haya hecho una oferta 40% por encima de la de la empresa india. En esa línea, reivindicó la derogación (por decreto) de parte de la ley conocida como "compre argentino".

"Caños más caros implican menor rentabilidad del proyecto, menores inversiones, menos empleo, menos exportaciones. Como el precio del gas está fijo, ese mayor costo lo hubiéramos pagado quizás con un precio mayor de la energía para miles de empresas (incluyendo pymes) y consumidores. Es el costo argentino que le dicen", sostuvo el ministro, en línea con lo consignado por Urgente24.

Luego destacó la opción por la "importación a menor costo" al adjudicarle un impacto en el tipo de cambio "que genera rentabilidad en otras industrias de exportación con innumerables beneficios de eficiencia, empleo y riqueza". "Son los beneficios de la apertura económica", agregó.

Seguidamente sostuvo que "que no proveerse de insumos más baratos sería un mal negocio para las empresas y para el país". "Si queremos ser competitivos no podemos imponer ineficiencias laborales (¡hola modernización laboral!), ni sobrecostos en los insumos. Si lo permitimos nunca quebraremos nuestras décadas de estancamiento", agregó en ese sentido.

Luego Sturzenegger hace una revelación: afirma que "aparentemente", Techint -luego de conocerse las ofertas- "habría dicho que sí podía ofrecer los caños a un 40% menos (epa!) y también argumentó que el consorcio tenía que darle un first-refusal que quiere decir la posibilidad de mejorar cualquier oferta que se presentara".

De esa forma, el funcionario expuso a la empresa argentina.

"¿Ahora como defendemos no darle el contrato a Grupo Techint? Porque con estas nuevas condiciones ya no corre más el argumento que los caños de afuera son más baratos. ¿No deberían entonces las empresas cambiar el proveedor y elegir el local?" se pregunta e inmediatamente luego se explaya en "por qué, a mi entender, tampoco deberían".

Sturzenegger sostiene que si se condeciera el "first refusal" a una empresa, "es probable que no se presenten muchos oferentes". "Sabrían que muchas ofertas que hagan serían inútiles porque habrá una empresa que podrá ganarles luego de ellos presentar su precio. El resultado será mucha menos competencia futura en el sector y, eventualmente, costos más altos", agrega.

En 2do término, apunta a que "si cambiaran el contratista porque Techint les ofrece el mismo precio (incluso si fuera algo menor) luego de la licitación, la pérdida de credibilidad de las empresas sería total".

"El proveedor extranjero diría "me presento en una licitación y luego me birlan mi oferta". ¿El resultado? A nadie le interesaría competir en el futuro para proveer insumos baratos a esta industria. Simplemente no valdría la pena. Nuevamente costos más altos", añade.

Finalmente, el ministro de Desregulación vaticina que Vaca Muerta "va a representar oportunidades increíbles en los próximos años", pero que para aprovecharlas "hay que mirar con sentido estratégico" y "pensar a largo plazo", por lo que "lo más importante es respetar los contratos y las reglas de juego".

Sobre esto último, sostuvo que "le ha costado horrores a Argentina donde parece prevalecer el corto plazo aun si implica resignar todo el futuro". "Es mucho más negocio para todos (incluso para Grupo Techint aunque hoy no lo vea así) que esta industria crezca competitiva y sana", agrega.

"El día que dejemos de mirar el próximo paso dejaremos de andar en círculos y empezaremos a andar en serio. Tenemos todo el futuro por delante. VLLC!", concluyó Sturzenegger.

