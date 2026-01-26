Reforma laboral: El Gobierno acelera negociaciones y ya tiene fecha tentativa para sesionar en febrero

El Gobierno se reúne con los gobernadores

Mientras tanto, el Ejecutivo refuerza la construcción política de apoyos fuera del Congreso. En los últimos días, el ministro Diego Santilli intensificó una ronda de encuentros con gobernadores, con el objetivo de sumar respaldo político y facilitar acuerdos parlamentarios. Uno de esos encuentros tuvo lugar en Casa Rosada con el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, quien expresó su acompañamiento a la iniciativa.

Según trascendió, en esas conversaciones el Gobierno remarca que la reforma apunta a generar empleo formal, dar previsibilidad al sector productivo y facilitar la incorporación de trabajadores al mercado laboral. Aunque algunas fuerzas provinciales no cuentan hoy con representación directa en el Senado, su respaldo político resulta clave para influir en legisladores aliados.

En el plano numérico, el oficialismo parte de un bloque propio de 21 senadores, a los que se sumarían los tres del PRO. También mantiene negociaciones abiertas con la Unión Cívica Radical, que cuenta con diez bancas, aunque todavía no está definida la posición de algunos legisladores que no responden directamente a gobernadores provinciales.

Si logra sumar esos apoyos, La Libertad Avanza quedaría a pocos votos de alcanzar el quórum de 37 senadores necesario para iniciar la sesión. En ese escenario, cobran relevancia las gestiones en provincias como Corrientes y Misiones, donde Santilli mantiene contactos con gobernadores y referentes políticos que influyen en bloques provinciales clave.

Con el calendario corriendo y un escenario parlamentario ajustado, la reforma laboral entra ahora en su tramo decisivo. Febrero será el mes en el que el Gobierno pondrá a prueba su capacidad de negociación política para transformar el dictamen en ley.

