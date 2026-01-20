Gremios presionan por Reforma Laboral: "Si quieren quilombo, va a haber"

En ese sentido, enumeró: "Salarios dinámicos, se eliminan las paritarias, se eliminan las jornadas de ocho horas, el banco de horas es para no tener que pagar los excedentes que demandan las dimensiones de jornadas que hoy se realizan por necesidad, el no pago de indemnizaciones, las rebajas a los aportes sociales previsionales de parte de las patronales que tiene que ver con bajar los aportes que se hacen a las obras sociales y eso va a impedir dar salud de calidad que se brinda a la familia trabajadora, son algunos de los ejemplos claros de que esto no conduce a un buen camino".

"Si esto prospera va a ser muy malo para los trabajadores porque vamos a quedar muy desprotegidos y podríamos decir que vamos a volver a una etapa donde había trabajo esclavo en la Argentina". "Si esto prospera va a ser muy malo para los trabajadores porque vamos a quedar muy desprotegidos y podríamos decir que vamos a volver a una etapa donde había trabajo esclavo en la Argentina".

El dirigente gremial insistió en que "Estas leyes no son para generar trabajo sino para seguir ajustando al pueblo argentino".

image Alberto Botto enumeró las razones por la cual desde los sindicatos se manifiestan en contra de la iniciativa impulsada por el Presidente.

Dentro de esa línea, el secretario ejecutivo del Sindicato de Trabajadores Judiciales de Santa Fe, Jorge Perlo, opinó que "esta reforma es totalmente regresiva y esclavizante”, porque “elimina derechos históricos como la estabilidad, la indemnización y la protección frente al despido arbitrario, dejando a los trabajadores totalmente desamparados otorgándole todo el poder a la patronal, rompiendo cualquier equilibrio en la relación laboral y convierte al trabajador registrado o no en una pieza descartable".

Por su parte, el secretario general de La Bancaria Rosario, Sergio Rivolta, adhirió a sus pares con que "esto es una regresión de derechos laborales para los trabajadores" y agregó: "es un proyecto que nos hace viajar al pasado, al pre peronismo, cuando los trabajadores eran una mera mercancía y trabajaban en condiciones de casi esclavos, sin vacaciones ni aguinaldo, con jornadas extendidas de más de ocho horas".

Duras advertencias

Asimismo, Walter Palombi, titular del Sindicato del Correo estimó que lo que viene a hacer la reforma "es terminar con las condiciones de trabajo y precarizar aún más y no generar ningún puesto de trabajo sino lo que va a hacer es servirle a los empresarios fundamentalmente la posibilidad de seguir precarizando a los trabajadores".

"Estamos abiertos al diálogo pero si quieren quilombo va a haber quilombo", anticipó el sindicalista.

Sobre ese marco, indicó: "Estamos convencidos que hay que hacer una fuerte movilización el día que se trate, tiene que ser paro con movilización para enfrentar en la calle esto que viene a destruir nuestra historia que es la historia de los trabajadores y las trabajadoras".

image El titular del Sindicato del Correo, Walter Palombi, adelantó movilizaciones para el día que se trate la Reforma Laboral.

