ROSARIO. La sesión para darle media sanción al proyecto de Reforma Laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei ya tiene fecha tentativa. En base a ello, gremios locales volvieron a poner el grito en el cielo. "Es un ataque directo a los trabajadores", remarcaron desde la Intersindical Rosario.
ADVERTENCIA
Gremios presionan por Reforma Laboral: "Si quieren quilombo, va a haber"
Gremios de Rosario volvieron a marcar postura sobre la Reforma Laboral que impulsa Javier Milei. La Intersindical anticipa "fuerte movilización".
Contra la Reforma Laboral
Por un lado, Martín Lucero, secretario general de Sadop Rosario y adjunto de la CGT, aseguró que la Modernización Laboral "no representa ningún avance para el mundo del trabajo". En tanto, la consideró "un ataque directo para los trabajadores que están registrados, que van a perder un montón de derechos".
"Es un ataque para la representación sindical para que los trabajadores pierdan derechos y respecto de las modalidades contractuales y las nuevas formas de producción de bienes y servicios no genera ninguna garantía de que vayan a progresar en el tiempo en su trabajo", sumó.
A raíz de ello, ejemplificó: "Es una regulación que de alguna manera pone en igualdad de condiciones al dueño de Rappi con el compañero que trabaja arriba de una moto. Por eso creemos que este proyecto es una precarización laboral encubierta. Si siguen adelante con esto el nivel de conflictividad va a seguir aumentando".
¿El camino hacia la esclavitud?
A su turno, Alberto Botto, titular de Luz y Fuerza de la ciudad sostuvo que "La palabra reforma es un término elegante para definir este nuevo proceso de ajuste que quiere llevar el gobierno nacional sobre el sector del trabajo".
En ese sentido, enumeró: "Salarios dinámicos, se eliminan las paritarias, se eliminan las jornadas de ocho horas, el banco de horas es para no tener que pagar los excedentes que demandan las dimensiones de jornadas que hoy se realizan por necesidad, el no pago de indemnizaciones, las rebajas a los aportes sociales previsionales de parte de las patronales que tiene que ver con bajar los aportes que se hacen a las obras sociales y eso va a impedir dar salud de calidad que se brinda a la familia trabajadora, son algunos de los ejemplos claros de que esto no conduce a un buen camino".
El dirigente gremial insistió en que "Estas leyes no son para generar trabajo sino para seguir ajustando al pueblo argentino".
Dentro de esa línea, el secretario ejecutivo del Sindicato de Trabajadores Judiciales de Santa Fe, Jorge Perlo, opinó que "esta reforma es totalmente regresiva y esclavizante”, porque “elimina derechos históricos como la estabilidad, la indemnización y la protección frente al despido arbitrario, dejando a los trabajadores totalmente desamparados otorgándole todo el poder a la patronal, rompiendo cualquier equilibrio en la relación laboral y convierte al trabajador registrado o no en una pieza descartable".
Por su parte, el secretario general de La Bancaria Rosario, Sergio Rivolta, adhirió a sus pares con que "esto es una regresión de derechos laborales para los trabajadores" y agregó: "es un proyecto que nos hace viajar al pasado, al pre peronismo, cuando los trabajadores eran una mera mercancía y trabajaban en condiciones de casi esclavos, sin vacaciones ni aguinaldo, con jornadas extendidas de más de ocho horas".
Duras advertencias
Asimismo, Walter Palombi, titular del Sindicato del Correo estimó que lo que viene a hacer la reforma "es terminar con las condiciones de trabajo y precarizar aún más y no generar ningún puesto de trabajo sino lo que va a hacer es servirle a los empresarios fundamentalmente la posibilidad de seguir precarizando a los trabajadores".
"Estamos abiertos al diálogo pero si quieren quilombo va a haber quilombo", anticipó el sindicalista.
Sobre ese marco, indicó: "Estamos convencidos que hay que hacer una fuerte movilización el día que se trate, tiene que ser paro con movilización para enfrentar en la calle esto que viene a destruir nuestra historia que es la historia de los trabajadores y las trabajadoras".
