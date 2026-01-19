urgente24
La investigación del accidente de trenes de Andalucía apunta a fallas en soldaduras de las vías

El descarrilamiento que ocasionó el accidente que causó 40 muertos en España podría relacionarse con una mala soldadura en el carril derecho de una vía.

19 de enero de 2026 - 22:03
¿Accidente por una vía rota?

La formación que se salió de las cintas metálicas a alta velocidad y produjo un luctuoso accidente en Còrdoba, España, podría estar originado en que la falla de una soldadura afectó una vía e hizo salir de su curso al convoy.

Los investigadores evalúan al descubrimiento que llegó con la luz solar como una " posible causa determinante".

Esta falla es lo que pudo descarrilar los últimos coches del Frecciarrossa 1000, que viajaba a más de 200 kilómetros por hora y terminó invadiendo la mano contraria.

No hubo tiempo para que los sistemas de seguridad que protegen la circulación actuaran previniendo al segundo convoy involucrado ya que entre el “despegue” de la primer locomotora y el impacto terrorífico pasaron apenas 20 segundos.

Las pesquisas han puesto el foco en el estado de la infraestructura del corredor Madrid-Andalucía. Los peritos fotografiaron durante muchos minutos una vía que mostraba una rotura concreta.

El accidente de Andalucía dejó 40 muertos pero aún hay varios desaparecidos

Los trabajos se hicieron, pero… ¿Se hicieron bien?

El ministro de Transportes de España, Óscar Puente, calificó al accidente como "extraño" por el hecho de que sucedió en un tramo recto del corredor que había sido renovado hace un año y afectó a la parte trasera de un modelo fabricado en Italia en 2022.

En Madrid, solo 4 días antes del siniestro había pasado por un mantenimiento rutinario.

Todo ocurrió a 207 kilómetros por hora, una velocidad inferior a los 250 kilómetros por hora recomendados en ese tramo de Adamuz. Esa comprobación ha marginado al exceso de velocidad como una de las causas de la tragedia.

"Especular es inevitable y los medios se van a sumar a la especulación" recalcó Puente.

