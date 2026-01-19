La investigación del accidente de trenes de Andalucía apunta a fallas en soldaduras de las vías

image El accidente de Andalucía dejó 40 muertos pero aún hay varios desaparecidos

Los trabajos se hicieron, pero… ¿Se hicieron bien?

El ministro de Transportes de España, Óscar Puente, calificó al accidente como "extraño" por el hecho de que sucedió en un tramo recto del corredor que había sido renovado hace un año y afectó a la parte trasera de un modelo fabricado en Italia en 2022.

En Madrid, solo 4 días antes del siniestro había pasado por un mantenimiento rutinario.

Todo ocurrió a 207 kilómetros por hora, una velocidad inferior a los 250 kilómetros por hora recomendados en ese tramo de Adamuz. Esa comprobación ha marginado al exceso de velocidad como una de las causas de la tragedia.

"Especular es inevitable y los medios se van a sumar a la especulación" recalcó Puente.