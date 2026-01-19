RESUMEN AUDIOVISUAL 19/1
¿Por qué chocaron los trenes de alta velocidad en España?: ¿Por qué Trump quiere Groenlandia?
España tiene la 2da red de trenes de alta velocidad más extensa del mundo: ¿La necesita o influyó la política?; Trump, Groenlandia y el calentamiento global.
19 de enero de 2026 - 18:30
No fue solo un accidente: fue el resultado de años de decisiones políticas que priorizaron la expansión visible por sobre el mantenimiento invisible.
La pregunta ya no es cómo ocurrió el desastre, sino por qué era previsible.
2-Trump, Groenlandia, cambio climático y ruta polar para los cargueros
Ell año 2025 fue uno de los más calurosos jamás registrados.
Mientras el planeta se recalienta, el hielo del Ártico comienza a desaparecer y con él se abre una nueva etapa de la geopolítica global.
Cambio climático, comercio y poder: tres variables que ya están redefiniendo el orden mundial.