urgente24
ACTUALIDAD Trenes > velocidad > España

RESUMEN AUDIOVISUAL 19/1

¿Por qué chocaron los trenes de alta velocidad en España?: ¿Por qué Trump quiere Groenlandia?

España tiene la 2da red de trenes de alta velocidad más extensa del mundo: ¿La necesita o influyó la política?; Trump, Groenlandia y el calentamiento global.

19 de enero de 2026 - 18:30
Trenes de alta velocidad

Trenes de alta velocidad

1-Una red de trenes extensa y poco segura en España por la influencia de la política

Un choque frontal entre dos trenes de alta velocidad dejó decenas de muertos y cientos de heridos.

No fue solo un accidente: fue el resultado de años de decisiones políticas que priorizaron la expansión visible por sobre el mantenimiento invisible.

España construyó una de las redes ferroviarias más extensas del mundo, pero invirtió mucho menos en seguridad que otros países con sistemas similares. Cuando la infraestructura crece más rápido que el cuidado, el riesgo se vuelve inevitable.

Seguir leyendo

La pregunta ya no es cómo ocurrió el desastre, sino por qué era previsible.

Embed - Tragedia en las vías: cuando la política descarrila la seguridad

2-Trump, Groenlandia, cambio climático y ruta polar para los cargueros

Ell año 2025 fue uno de los más calurosos jamás registrados.

Mientras el planeta se recalienta, el hielo del Ártico comienza a desaparecer y con él se abre una nueva etapa de la geopolítica global.

Las rutas polares, hoy bloqueadas por el hielo, pronto serán vías comerciales clave entre América, Europa y Asia. En ese escenario, Donald Trump no mira solo el mapa: mira el futuro. Groenlandia deja de ser un territorio remoto para convertirse en una pieza estratégica central. Las rutas polares, hoy bloqueadas por el hielo, pronto serán vías comerciales clave entre América, Europa y Asia. En ese escenario, Donald Trump no mira solo el mapa: mira el futuro. Groenlandia deja de ser un territorio remoto para convertirse en una pieza estratégica central.

Cambio climático, comercio y poder: tres variables que ya están redefiniendo el orden mundial.

Embed - El Ártico se derrite y el poder se mueve: la verdadera razón detrás de Groenlandia

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES