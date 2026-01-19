¿Por qué chocaron los trenes de alta velocidad en España?: ¿Por qué Trump quiere Groenlandia?

Mientras el planeta se recalienta, el hielo del Ártico comienza a desaparecer y con él se abre una nueva etapa de la geopolítica global.

Las rutas polares, hoy bloqueadas por el hielo, pronto serán vías comerciales clave entre América, Europa y Asia. En ese escenario, Donald Trump no mira solo el mapa: mira el futuro. Groenlandia deja de ser un territorio remoto para convertirse en una pieza estratégica central.

Cambio climático, comercio y poder: tres variables que ya están redefiniendo el orden mundial.