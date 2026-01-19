Ciudadanía argentina a cambio de capitales: El plan oficial que busca destrabar inversiones millonarias

El Gobierno espera inversiones

Entre los oferentes figura un consorcio integrado por firmas internacionales con experiencia en este tipo de programas: Apex Capital Partners, Arton Capital, Passport Legacy y AIM Global. Desde ese grupo aseguran que el esquema argentino tiene potencial para atraer inversiones por encima de los 2.500 millones de dólares, dependiendo de las condiciones finales que establezca el Gobierno.

Según explican desde el sector, los fondos podrían canalizarse hacia distintos destinos, como proyectos productivos, desarrollos inmobiliarios o iniciativas vinculadas a la vivienda. El trámite sería individual y, en caso de aprobación, el inversor deberá cumplir con un período de permanencia en el país. El beneficio se extendería también a su grupo familiar directo, incluidos cónyuge, hijos y padres.

El programa contempla dos modalidades principales: la donación y la inversión directa. En el primer caso, los aportes suelen destinarse a fundaciones o fondos específicos definidos por el Estado. En el segundo, los recursos pueden invertirse en bienes raíces, fondos privados o empresas locales. La posibilidad de habilitar ambas opciones quedará sujeta a la reglamentación final.

Aunque en la Argentina el esquema es novedoso, la ciudadanía por inversión es una práctica extendida a nivel global. Más de 80 países cuentan con programas similares, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Portugal y Grecia. El modelo más conocido es el estadounidense EB-5, que permite obtener la residencia permanente a cambio de inversiones en proyectos que generen empleo.

Desde las consultoras internacionales destacan que el pasaporte argentino representa un atractivo adicional: se ubica entre los más valorados del mundo por la cantidad de destinos a los que permite ingresar sin visa. En ese contexto, el desafío del Gobierno será competir en un mercado global altamente especializado y garantizar controles rigurosos sobre el origen de los fondos y el perfil de los solicitantes.

