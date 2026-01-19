Zack Snyder lo soñó y James Gunn lo activa: Darkseid vuelve a ser el villano del DCU

James Gunn no estira el misterio: Darkseid entra a la cancha antes y mejor

Lo interesante es que Gunn decide no guardarse a Darkseid para más adelante, rompiendo con esa lógica "a lo Thanos" que dominó el cine de superhéroes en la última década. En Mister Miracle, Darkseid ya dejó marcas. Allí, conoceremos a Scott Free (el alter ego de Mister Miracle), criado en Apokolips bajo la tutela de Abuela Bondad, y que arranca la historia intentando suicidarse. Ya con eso queda marcado que el tono no va a ser una épica limpia, sino daño psicológico.

Al integrar esta historia al DCU, Gunn deja claro que este universo va a construirse desde las consecuencias, no desde el espectáculo vacío. Darkseid es más que un enemigo que hay que frenar, es una idea que destruye identidades, relaciones y mundos, algo que vuelve mucho más potente cualquier enfrentamiento futuro con los héroes de la Tierra.

image James Gunn elige mostrar a Darkseid desde temprano. Así. el nuevo DCU se construye con consecuencias emocionales y no con amenazas vacías.

Además, la serie llega en un contexto donde DC Studios ya confirmó Supergirl (con Milly Alcock) y la serie Lanterns (con Kyle Chandler y Aaron Pierre) como parte del canon. Mister Miracle podría haber quedado cómodamente como un Elseworlds, pero Gunn eligió lo contrario. Eso implica apostar desde el inicio a la mitología pesada de DC, a los Nuevos Dioses, a Apokolips y a la Anti-Vida.

Todavía no hay fecha oficial de estreno, aunque se habla de 2027, ya está claro que Darkseid vuelve como cimiento del nuevo DCU (y un poco como revancha del Snyderverse). Y esta vez, parece que DC entendió que sin un villano fuerte y bien construido, no hay universo que aguante.

