Durante años, Zack Snyder dejó a flotando a Darkseid, un villano enorme que el DC cinematográfico nunca terminó de abrazar y que recién mostró la cabeza cuando ya era tarde. Ahora, con James Gunn al mando de DC Studios, una decisión concreta agita ese pasado incómodo y da la impresión de que algo que parecía enterrado empieza, lentamente, a surgir.
SE RESTAURA UN PEDACITO DEL SNYDERVERSE
Zack Snyder lo soñó y James Gunn lo activa: Darkseid vuelve a ser el villano del DCU
James Gunn rescata a Darkseid, la gran idea que Zack Snyder dejó colgada, y lo pone como villano principal del DCU. DC Studios no se anda con chiquitas.
El pecado original del DCU: anunciar a Darkseid y no bancarlo
Cuando Warner Bros. Discovery decidió cerrar el Universo Extendido de DC y arrancar de cero con DC Studios, bajo el mando de James Gunn y Peter Safran, los valores eran claros: orden, planificación y menos volantazos. Un universo central bien definido y proyectos separados, como The Batman Parte II de Matt Reeves. En ese contexto, todo con la firma de Zack Snyder parecía condenado al olvido.
Sin embargo, Gunn confirmó en Threads y X que su próxima serie animada, Mister Miracle, forma parte oficialmente del canon del nuevo DCU, algo que sorprendió incluso a los seguidores más atentos del DCU. El anuncio es una señal política dentro del estudio y Mister Miracle, basada en la aclamada obra de Tom King y Mitch Gerads, es una historia pesada, introspectiva y bastante incómoda, lejos del tono humorístico que muchos asocian con Gunn.
Ahí es donde aparece Darkseid, no como un jefe final musculoso, sino como una presencia constante, casi abstracta, resumida en esa frase inquietante que atraviesa toda la obra: "Darkseid es" ("Darkseid is"). Porque hay opresión, trauma y una sensación permanente de que el mal ya ganó.
Esto se conecta directamente con lo que Snyder había planteado en su corte de 4 horas de Liga de la Justicia, donde Darkseid (interpretado por Ray Porter) era el verdadero antagonista, donde conocíamos su pasado, la guerra ancestral contra la Tierra y su obsesión por la Ecuación Anti-Vida, las cuales nunca pasaron de la promesa por el colapso del DCEU.
James Gunn no estira el misterio: Darkseid entra a la cancha antes y mejor
Lo interesante es que Gunn decide no guardarse a Darkseid para más adelante, rompiendo con esa lógica "a lo Thanos" que dominó el cine de superhéroes en la última década. En Mister Miracle, Darkseid ya dejó marcas. Allí, conoceremos a Scott Free (el alter ego de Mister Miracle), criado en Apokolips bajo la tutela de Abuela Bondad, y que arranca la historia intentando suicidarse. Ya con eso queda marcado que el tono no va a ser una épica limpia, sino daño psicológico.
Al integrar esta historia al DCU, Gunn deja claro que este universo va a construirse desde las consecuencias, no desde el espectáculo vacío. Darkseid es más que un enemigo que hay que frenar, es una idea que destruye identidades, relaciones y mundos, algo que vuelve mucho más potente cualquier enfrentamiento futuro con los héroes de la Tierra.
Además, la serie llega en un contexto donde DC Studios ya confirmó Supergirl (con Milly Alcock) y la serie Lanterns (con Kyle Chandler y Aaron Pierre) como parte del canon. Mister Miracle podría haber quedado cómodamente como un Elseworlds, pero Gunn eligió lo contrario. Eso implica apostar desde el inicio a la mitología pesada de DC, a los Nuevos Dioses, a Apokolips y a la Anti-Vida.
Todavía no hay fecha oficial de estreno, aunque se habla de 2027, ya está claro que Darkseid vuelve como cimiento del nuevo DCU (y un poco como revancha del Snyderverse). Y esta vez, parece que DC entendió que sin un villano fuerte y bien construido, no hay universo que aguante.
---------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
Miércoles 21/01 en AFA: Claudio Tapia anuncia la distribución de dinero 2026 a los clubes
El BCRA dice tener reservas de US$ 44.800 millones pero estarían en rojo por US$ 20.000 millones
Javier Milei dice que va con Donald Trump pero su gente va con Xi Jinping
Edwuin Cetré confirmó su decisión luego de que su representante lo ofreciera a River
En Jesús María, Lali Espósito le ganó la batalla cultural a Javier Milei