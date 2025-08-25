Tras Superman, llega Peacemaker al DCU, un nuevo capítulo en HBO Max que pone la mira en un público mucho más adulto. James Gunn no se guarda nada y lleva a sus personajes a lugares donde los chicos no deberían estar, metiendo violencia, sexo y humor negro en una historia que sigue expandiendo el universo pero sin filtros.
ENORME CONTRASTE
Después de Superman, la serie de James Gunn para HBO que no es apta para menores
Volvió 'Peacemaker' a HBO Max, el nuevo capítulo dentro del colorido DCU de James Gunn, pero con violencia, sexo y humor negro. Igual no faltaron los reclamos.
Una secuela de Superman pensada para adultos
Que Peacemaker sea parte del DCU no quiere decir que sea un reemplazo apto para el público que disfrutó de Superman. Un fanático le planteó este punto directamente a James Gunn en Threads. Le reclamó que pasó de hacer una película "superinspiradora y motiva a hacer el bien" a una serie "súper pervertida, moralmente corrupta y que motiva a hacer el mal". A lo que Gunn respondió: "En ningún caso creo que Peacemaker sea menos sobre encontrar nuestra humanidad que Superman. Son simplemente personas distintas en viajes distintos y las historias apuntan a distintos grupos etarios".
Y se nota mucho el contaste: Superman fue calificada como PG-13 (es decir, con contenido inapropiado para menores de 13 años) y cuenta un relato optimista y accesible para todas las edades, mientras que Peacemaker(que arranca con una orgía) se mete de lleno en violencia explícita, sexo, drogas y un lenguaje soez que no deja lugar a dudas sobre a quién va dirigido.
La temporada 2 profundiza en los traumas de Chris Smith (el alter ego de Peacemaker, interpretado por John Cena desde El Escuadrón Suicida), incluyendo universos alternativos donde su padre neo-nazi y su hermano fallecido siguen vivos. Claramente, Gunn quiere un DCU más adulto, donde se cuestiona la moral y los límites se exploran sin restricciones.
La serie no busca ser entretenimiento ligero: funciona como un laboratorio de emociones extremas, en el que el drama, la comedia negra y la acción gráfica obligue a los espectadores a replantearse la humanidad de los héroes que creen conocer.
Risa, sangre y desnudos: la receta de Peacemaker 2
El humor sigue siendo central y totalmente subversivo, entre el lenguaje extremo, los desnudos frontales, las violencia y las situaciones absurdas que a veces buscan incomodar, pero que siempre son intencionales.
John Cena explicó a CBR: "Queremos salir fuertes al comienzo de la temporada 2. Es como un cohete al espacio… donde se pone incómodo es cuando la gente no se sube al chiste, y todos los que participan lo hacen".
A diferencia de Game of Thrones o The Boys, donde la violencia es más seria, Peacemaker no es ajena a las emociones y el humor que incluye con el impacto visual. La muerte, la depresión y las situaciones límite buscan generar empatía y risa al mismo tiempo, haciendo que la serie tenga un equilibrio extraño, pero efectivo, entre el entretenimiento y la reflexión sobre los errores y los dilemas humanos.
La serie rebalsa de cameos, referencias cruzadas con Superman e historias que hacen que Peacemaker temporada 2 sea necesaria para entender la expansión del DCU en la televisión. Para los padres que esperaban seguir la historia más familiera de Superman, una advertencia: esta serie es solo para adultos, y eso no es un defecto, sino parte de su propuesta.
--------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
Los Menem no le dan paz a Javier Milei: $1.450 millones por seguridad al ANDIS
El secreto para que tu pedido de Shein llegue más rápido en Argentina
Banco causa furor con su lluvia de cuotas y los clientes corren a aprovecharla
Boca 2 - Banfield 0: el Xeneize confirmó buenas sensaciones y Cavani volvió al gol