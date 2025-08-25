urgente24
OCIO HBO Max > James Gunn > Superman

ENORME CONTRASTE

Después de Superman, la serie de James Gunn para HBO que no es apta para menores

Volvió 'Peacemaker' a HBO Max, el nuevo capítulo dentro del colorido DCU de James Gunn, pero con violencia, sexo y humor negro. Igual no faltaron los reclamos.

25 de agosto de 2025 - 11:28
Volvió Peacemaker a HBO Max, el nuevo capítulo dentro del colorido DCU de James Gunn, pero con violencia, sexo y humor negro. Igual no faltaron los reclamos.

Volvió 'Peacemaker' a HBO Max, el nuevo capítulo dentro del colorido DCU de James Gunn, pero con violencia, sexo y humor negro. Igual no faltaron los reclamos.

Por GERMÁN MOLKUC

Tras Superman, llega Peacemaker al DCU, un nuevo capítulo en HBO Max que pone la mira en un público mucho más adulto. James Gunn no se guarda nada y lleva a sus personajes a lugares donde los chicos no deberían estar, metiendo violencia, sexo y humor negro en una historia que sigue expandiendo el universo pero sin filtros.

Una secuela de Superman pensada para adultos

Que Peacemaker sea parte del DCU no quiere decir que sea un reemplazo apto para el público que disfrutó de Superman. Un fanático le planteó este punto directamente a James Gunn en Threads. Le reclamó que pasó de hacer una película "superinspiradora y motiva a hacer el bien" a una serie "súper pervertida, moralmente corrupta y que motiva a hacer el mal". A lo que Gunn respondió: "En ningún caso creo que Peacemaker sea menos sobre encontrar nuestra humanidad que Superman. Son simplemente personas distintas en viajes distintos y las historias apuntan a distintos grupos etarios".

image
Peacemaker 2 sigue la historia del DCU, pero con violencia, drogas y sexo, orientada a adultos. James Gunn insiste: aborda la humanidad de sus personajes igual que Superman, pero para otro p&uacute;blico.

Peacemaker 2 sigue la historia del DCU, pero con violencia, drogas y sexo, orientada a adultos. James Gunn insiste: aborda la humanidad de sus personajes igual que Superman, pero para otro público.

Y se nota mucho el contaste: Superman fue calificada como PG-13 (es decir, con contenido inapropiado para menores de 13 años) y cuenta un relato optimista y accesible para todas las edades, mientras que Peacemaker(que arranca con una orgía) se mete de lleno en violencia explícita, sexo, drogas y un lenguaje soez que no deja lugar a dudas sobre a quién va dirigido.

Seguir leyendo

La temporada 2 profundiza en los traumas de Chris Smith (el alter ego de Peacemaker, interpretado por John Cena desde El Escuadrón Suicida), incluyendo universos alternativos donde su padre neo-nazi y su hermano fallecido siguen vivos. Claramente, Gunn quiere un DCU más adulto, donde se cuestiona la moral y los límites se exploran sin restricciones.

La serie no busca ser entretenimiento ligero: funciona como un laboratorio de emociones extremas, en el que el drama, la comedia negra y la acción gráfica obligue a los espectadores a replantearse la humanidad de los héroes que creen conocer.

Risa, sangre y desnudos: la receta de Peacemaker 2

El humor sigue siendo central y totalmente subversivo, entre el lenguaje extremo, los desnudos frontales, las violencia y las situaciones absurdas que a veces buscan incomodar, pero que siempre son intencionales.

John Cena explicó a CBR: "Queremos salir fuertes al comienzo de la temporada 2. Es como un cohete al espacio… donde se pone incómodo es cuando la gente no se sube al chiste, y todos los que participan lo hacen".

image
La serie combina humor subversivo, violencia expl&iacute;cita y desnudos para generar impacto emocional y comicidad. Los cameos y referencias al DCU consolidan su rol central en la narrativa televisiva adulta.

La serie combina humor subversivo, violencia explícita y desnudos para generar impacto emocional y comicidad. Los cameos y referencias al DCU consolidan su rol central en la narrativa televisiva adulta.

A diferencia de Game of Thrones o The Boys, donde la violencia es más seria, Peacemaker no es ajena a las emociones y el humor que incluye con el impacto visual. La muerte, la depresión y las situaciones límite buscan generar empatía y risa al mismo tiempo, haciendo que la serie tenga un equilibrio extraño, pero efectivo, entre el entretenimiento y la reflexión sobre los errores y los dilemas humanos.

La serie rebalsa de cameos, referencias cruzadas con Superman e historias que hacen que Peacemaker temporada 2 sea necesaria para entender la expansión del DCU en la televisión. Para los padres que esperaban seguir la historia más familiera de Superman, una advertencia: esta serie es solo para adultos, y eso no es un defecto, sino parte de su propuesta.

Embed

--------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Los Menem no le dan paz a Javier Milei: $1.450 millones por seguridad al ANDIS

El secreto para que tu pedido de Shein llegue más rápido en Argentina

Banco causa furor con su lluvia de cuotas y los clientes corren a aprovecharla

Boca 2 - Banfield 0: el Xeneize confirmó buenas sensaciones y Cavani volvió al gol

La miniserie de 5 capítulos que todos maratonean sin parar

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES