Después de Superman, la serie de James Gunn para HBO que no es apta para menores

El humor sigue siendo central y totalmente subversivo, entre el lenguaje extremo, los desnudos frontales, las violencia y las situaciones absurdas que a veces buscan incomodar, pero que siempre son intencionales.

John Cena explicó a CBR: "Queremos salir fuertes al comienzo de la temporada 2. Es como un cohete al espacio… donde se pone incómodo es cuando la gente no se sube al chiste, y todos los que participan lo hacen".

image La serie combina humor subversivo, violencia explícita y desnudos para generar impacto emocional y comicidad. Los cameos y referencias al DCU consolidan su rol central en la narrativa televisiva adulta.

A diferencia de Game of Thrones o The Boys, donde la violencia es más seria, Peacemaker no es ajena a las emociones y el humor que incluye con el impacto visual. La muerte, la depresión y las situaciones límite buscan generar empatía y risa al mismo tiempo, haciendo que la serie tenga un equilibrio extraño, pero efectivo, entre el entretenimiento y la reflexión sobre los errores y los dilemas humanos.

La serie rebalsa de cameos, referencias cruzadas con Superman e historias que hacen que Peacemaker temporada 2 sea necesaria para entender la expansión del DCU en la televisión. Para los padres que esperaban seguir la historia más familiera de Superman, una advertencia: esta serie es solo para adultos, y eso no es un defecto, sino parte de su propuesta.

