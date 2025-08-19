David Corenswet queda corto: Henry Cavill es el Superman que más garpa en el mundo

El éxito parcial de Superman también refleja algunos factores externos: la salida rápida a plataformas digitales redujo los potenciales ingresos internacionales, mientras que la película estaba pensada para introducir a una nueva versión de Kal-El y enganchar al público con una visión más amplia del DCU. Como señaló un analista de Vulture: "Superman fue diseñado para introducir a un nuevo Kal-El y lo logró. Que Man of Steel tenga más recaudación global refleja factores externos, no calidad narrativa".

image James Gunn construye un DCU con visión a largo plazo, mientras Snyder trabajó sin control ejecutivo. La discusión no es solo de números, sino sobre qué Superman queremos para el futuro.

En este contexto, la discusión no es sobre números, es sobre qué Superman queremos para el futuro. Snyder tiene motivos para celebrar, Gunn sigue armando un rompecabezas que puede redefinir el universo DC, y los fanáticos de todo el mundo observan de cerca, discutiendo cada decisión, cada escena y cada estrategia de Warner Bros.

La carrera por el legado del Hombre de Acero recién empieza, y el debate va a seguir mucho tiempo.

