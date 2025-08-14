James Gunn confirmó que Superman se convertirá en una saga mejor que Marvel

La conexión que puede cambiar todo

Acá viene lo realmente jugado de Gunn: conectar Superman Saga directamente con Peacemaker y el resto del DCU. Esta no es una película suelta más, es la pieza central que va a definir el futuro de todos los héroes de DC. El director entiende que los fanáticos queremos ver a nuestros personajes favoritos compartiendo pantalla de manera creíble, no forzada como en intentos anteriores.

image

La estrategia es inteligente y arriesgada a la vez. Gunn está apostando todo a que su visión de un universo conectado funcione mejor que los intentos fallidos del pasado. Con Superman como eje central y Peacemaker como puente narrativo, el DCU finalmente podría tener la cohesión que siempre le faltó para competir de igual a igual con Marvel.

----------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

La miniserie de 5 capítulos ideal para maratonear

$LIBRA vuelve, pese a Milei: La oposición intenta reactivar la Comisión

Intención de voto sección por sección, y ¿cómo se definirá quién ganó en PBA?

Con Garbarino, "en veremos", otra reconocida cadena de electrodomésticos cerró todos sus locales

Banco Santander cierra sucursales y despide empleados en varias provincias