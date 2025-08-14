James Gunn se mandó la confesión que todos estábamos esperando. En pleno evento de Peacemaker, el tipo que nos dio las mejores películas de Marvel con los Guardianes de la Galaxia confirmó que ya tiene entre sus manos el tratamiento completo de la próxima Superman Saga. Y cuando Gunn dice que tiene algo listo, sabés que va a ser épico.
DC COMICS
James Gunn confirmó que Superman se convertirá en una saga mejor que Marvel
James Gunn reveló que la producción arrancará "pronto". Todo indica que Superman Saga estará a la altura de las grandes obras del cine.
Quizás te interese leer: Superman se adelanta al digital y deja espacio para que Marvel sume terreno
James Gunn listo para lo nuevo de Superman
La movida no es casual. Mientras DC se debate entre el éxito y el fracaso de sus últimas apuestas cinematográficas, Gunn aparece como el salvador que puede ordenar de una vez por todas el caótico DCU. El director no solo escribió el tratamiento, sino que además promete comenzar la filmación "pronto". ¿Qué tan pronto? Si los rumores son ciertos, podríamos estar hablando de un estreno para junio o julio de 2027.
Olvidate de todo lo que conocías del Hombre de Acero. Gunn confirmó que esta nueva versión tendrá un "carácter más adulto", y eso significa que nos vamos a encontrar con un Superman que no le tiene miedo a ensuciarse las manos. David Corenswet suena cada vez más fuerte como el elegido para ponerse la capa roja, y Milly Alcock podría acompañarlo como Supergirl.
La apuesta es clara: crear un universo donde los personajes interactúan de manera natural y fluida, algo que DC nunca logró hacer bien. Gunn promete villanos como Brainiac y The Authority, además de la posible inclusión de Krypto, el perro de Superman. Si pensabas que las cosas no podían ponerse más interesantes, te equivocaste.
La conexión que puede cambiar todo
Acá viene lo realmente jugado de Gunn: conectar Superman Saga directamente con Peacemaker y el resto del DCU. Esta no es una película suelta más, es la pieza central que va a definir el futuro de todos los héroes de DC. El director entiende que los fanáticos queremos ver a nuestros personajes favoritos compartiendo pantalla de manera creíble, no forzada como en intentos anteriores.
La estrategia es inteligente y arriesgada a la vez. Gunn está apostando todo a que su visión de un universo conectado funcione mejor que los intentos fallidos del pasado. Con Superman como eje central y Peacemaker como puente narrativo, el DCU finalmente podría tener la cohesión que siempre le faltó para competir de igual a igual con Marvel.
----------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
La miniserie de 5 capítulos ideal para maratonear
$LIBRA vuelve, pese a Milei: La oposición intenta reactivar la Comisión
Intención de voto sección por sección, y ¿cómo se definirá quién ganó en PBA?
Con Garbarino, "en veremos", otra reconocida cadena de electrodomésticos cerró todos sus locales
Banco Santander cierra sucursales y despide empleados en varias provincias