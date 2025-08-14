Citigroup está evaluando ingresar al mundo de los activos digitales, explorando la posibilidad de ofrecer custodia para los activos que respaldan stablecoins y ETFs de criptomonedas, en un movimiento impulsado por recientes cambios regulatorios en Estados Unidos. Un alto ejecutivo del banco confirmó esta iniciativa en diálogo con Reuters.
MUNDO CRIPTO
Citigroup quiere custodiar criptomonedas y lanzar su propia stablecoin
Citigroup evalúa ofrecer servicios con activos digitales, pagos tokenizados y hasta una stablecoin propia bajo el nuevo marco legal en Estados Unidos.
En su declaración subrayó es una respuesta directa a una nueva ley federal que exige que dichos emisores respalden sus tokens con activos de alta calidad, como bonos del Tesoro o efectivo.
Los planes del Citigroup con las criptomonedas
Además de manejar la custodia de reservas, Citi evalúa también incursionar en soluciones de pagos basadas en stablecoins para acelerar y hacer más eficientes las transacciones transfronterizas. Actualmente, ya ofrece pagos "tokenizados" en dólares a través de blockchain entre Nueva York, Londres y Hong Kong, las 24 horas del día. El banco busca ahora permitir a sus clientes transferir stablecoins entre cuentas o convertirlos a dólares para liquidaciones instantáneas.
Citigroup también está considerando emitir su propia stablecoin. La CEO Jane Fraser lo confirmó durante una llamada tras la presentación de resultados del segundo trimestre, señalando que están activamente involucrados en el espacio de depósitos tokenizados y buscan modernizar su infraestructura financiera.
En paralelo, están explorando servicios de custodia para activos digitales que respalden ETFs de criptomonedas. Con ETFs como el iShares Bitcoin Trust de BlackRock superando los US$ 90 mil millones en capitalización, existe una necesidad crítica de infraestructura segura para conservar los activos subyacentes. Actualmente, Coinbase ocupa más del 80% del mercado de custodia de estos ETF.
Más contenido en Urgente24
La miniserie de solo 4 capítulos que arrasa en Netflix y te atrapa desde el inicio
La miniserie de 5 capítulos ideal para maratonear
Banco Santander cierra sucursales y despide empleados en varias provincias
"Karina Milei tenía un tarifario: un posteo de Javier costaba US$ 500.000".
Festeja Luciana Rubinska (ESPN) la decisión de TyC Sports con Ariel Rodríguez