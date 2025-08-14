Citigroup quiere custodiar criptomonedas y lanzar su propia stablecoin

Los planes del Citigroup con las criptomonedas

Además de manejar la custodia de reservas, Citi evalúa también incursionar en soluciones de pagos basadas en stablecoins para acelerar y hacer más eficientes las transacciones transfronterizas. Actualmente, ya ofrece pagos "tokenizados" en dólares a través de blockchain entre Nueva York, Londres y Hong Kong, las 24 horas del día. El banco busca ahora permitir a sus clientes transferir stablecoins entre cuentas o convertirlos a dólares para liquidaciones instantáneas.