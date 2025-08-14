Campamentos para adultos en auge: Qué ofrecen y cuánto sale

"Cualquiera que haya trabajado en un campamento o haya crecido en el mundo de los campamentos entiende que se crea una fuerte conexión entre las personas", sostiene Liam Macleod, veterano del sector y director de marketing de Camp No Counselors. "Es la magia del campamento y es difícil de replicar en el mundo real", continuó diciendo.

Deporte, arte y naturaleza

La experiencia inmersiva comienza desde el momento de la llegada. En Camp Social, ubicado en las montañas Pocono de Pensilvania, la química interpersonal se cultiva meticulosamente, los participantes se dividen según franjas etarias que abarcan desde los veinte hasta los sesenta años, conformando grupos de ocho a diez integrantes. Cada conjunto dispone de un instructor capacitado que ejerce de anfitrión y mediador social, llegando a elaborar canciones únicas para las celebraciones en grupo.

Durante las jornadas, los campistas diseñan sus propios itinerarios seleccionando de un buffet de actividades tradicionales: navegación, tiro con arco, circuitos de cuerdas, confección de pulseras, caminatas acuáticas, teñido anudado y tenis. Además de alternativas específicamente adultas, como sesiones de pintura con degustación y clases magistrales de coctelería.

El precio refleja esta sofisticación: US$883.51 por dos noches y tres días. Schreiber reveló que el campamento alcanzó la rentabilidad desde su primera temporada, gracias a una estrategia de patrocinios corporativos.

La diferenciación respecto a alternativas vacacionales resulta crucial. Mientras que los complejos all inclusive no fomentan la interacción entre visitantes y los retiros de bienestar se enfocan en prácticas puntuales como yoga o meditación, estos campamentos integran naturaleza y experiencias colectivas, propiciando lazos genuinos.

image

En definitiva, esta nueva ola de campamentos para adultos es mucho más que una tendencia del momento: surge como una respuesta natural a la falta de conexión humana en la era digital. Aunque las redes sociales dicen acercarnos, en realidad muchas veces nos aíslan, lo que hace que estos campamentos se presenten como una cura, recuperando costumbres comunitarias que pensábamos desaparecidas o para unos pocos.

