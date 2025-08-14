Mientras la mayoría de los adultos asocian los campamentos de verano con recuerdos de la niñez, una creciente corriente está transformando esta percepción de manera contundente. Los campamentos nocturnos, tradicionalmente reservados para menores, han evolucionado hacia un fenómeno que conquista a generaciones enteras hambrientas de conexiones genuinas.
Campamentos para adultos en auge: Qué ofrecen y cuánto sale
Con propuestas clásicas y premium, los campamentos para adultos crecen en popularidad y se expanden a más estados por alta demanda.
La transformación comenzó cuando Liv Schreiber, una neoyorquina de 28 años, decidió que el aislamiento moderno merecía una solución creativa. Después de graduarse de la Universidad de Wisconsin en 2018, experimentó en carne propia la paradoja de vivir en una metrópolis repleta de gente, pero sentirse profundamente desconectada. Sus escapadas a los Hamptons y Martha's Vineyard no lograban llenar ese vacío emocional que tanto la inquietaba.
"Creé Camp Social para la falta de amistad entre adultos", explicó Schreiber, quien materializó su visión en 2023. "Creé lo que deseaba que existiera. Se espera que encontremos amistades sin un plan establecido", agregó, sintetizando magistralmente el dilema contemporáneo de las relaciones interpersonales.
Sin embargo, su iniciativa no surgió en el vacío. Camp Social se sumó a una constelación de propuestas similares como Club Getaway, 'Camp' Camp y Camp No Counselors, todas experimentando un crecimiento exponencial en los últimos años. La inscripción fue tan masiva que Camp Social, con espacio para 400 participantes por tanda, organizó un nuevo campamento para septiembre. Paralelamente, Camp No Counselors expandirá sus operaciones desde Pensilvania y California hacia Texas en abril.
Los números revelan una tendencia fascinante. Mientras anteriormente los campistas llegaban acompañados por extensos grupos de amigos, actualmente el 92% de los asistentes al Camp Social arriba en solitario.
"Cualquiera que haya trabajado en un campamento o haya crecido en el mundo de los campamentos entiende que se crea una fuerte conexión entre las personas", sostiene Liam Macleod, veterano del sector y director de marketing de Camp No Counselors. "Es la magia del campamento y es difícil de replicar en el mundo real", continuó diciendo.
La experiencia inmersiva comienza desde el momento de la llegada. En Camp Social, ubicado en las montañas Pocono de Pensilvania, la química interpersonal se cultiva meticulosamente, los participantes se dividen según franjas etarias que abarcan desde los veinte hasta los sesenta años, conformando grupos de ocho a diez integrantes. Cada conjunto dispone de un instructor capacitado que ejerce de anfitrión y mediador social, llegando a elaborar canciones únicas para las celebraciones en grupo.
Durante las jornadas, los campistas diseñan sus propios itinerarios seleccionando de un buffet de actividades tradicionales: navegación, tiro con arco, circuitos de cuerdas, confección de pulseras, caminatas acuáticas, teñido anudado y tenis. Además de alternativas específicamente adultas, como sesiones de pintura con degustación y clases magistrales de coctelería.
El precio refleja esta sofisticación: US$883.51 por dos noches y tres días. Schreiber reveló que el campamento alcanzó la rentabilidad desde su primera temporada, gracias a una estrategia de patrocinios corporativos.
La diferenciación respecto a alternativas vacacionales resulta crucial. Mientras que los complejos all inclusive no fomentan la interacción entre visitantes y los retiros de bienestar se enfocan en prácticas puntuales como yoga o meditación, estos campamentos integran naturaleza y experiencias colectivas, propiciando lazos genuinos.
En definitiva, esta nueva ola de campamentos para adultos es mucho más que una tendencia del momento: surge como una respuesta natural a la falta de conexión humana en la era digital. Aunque las redes sociales dicen acercarnos, en realidad muchas veces nos aíslan, lo que hace que estos campamentos se presenten como una cura, recuperando costumbres comunitarias que pensábamos desaparecidas o para unos pocos.
