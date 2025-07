El simple cambio al caminar que científicos recomiendan a los adultos mayores

¿Caminar más rápido es bueno?

Los investigadores estudiaron a adultos mayores clasificados como frágiles o prefrágiles inscritos en programas de caminata dentro de comunidades de jubilados. La cadencia se midió con un dispositivo ajustado al muslo.

A un grupo se le animó a caminar "lo más rápido posible de forma segura", mientras que otro grupo caminó a su ritmo habitual y cómodo.

Los resultados del estudio confirmaron que caminar tiene beneficios para la salud, pero caminar más rápido produjo mejoras más significativas en la función física de los adultos mayores frágiles o en riesgo de fragilidad.

De acuerdo con la Universidad de Chicago, aquellos que aumentaron su cadencia en al menos 14 pasos por minuto por encima de su ritmo habitual (aproximadamente 100 pasos por minuto) experimentaron mejoras sustanciales en su capacidad funcional.

“Las personas que no han experimentado la fragilidad no pueden imaginar la gran diferencia que supone no cansarse al ir al supermercado o no tener que sentarse mientras están fuera”, dijo el Dr. Daniel Rubin, anestesiólogo de la Universidad de Chicago y autor del estudio.

"Incluso caminar de forma casual tuvo efectos positivos en los participantes de nuestro estudio", afirmó Rubin.

El estudio fue publicado en la revista PLOS One.

Otros beneficios de caminar rápido, según estudios científicos

Caminar más rápido podría tener otros beneficios para la salud, según científicos.

En un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Glasgow encontraron que la velocidad al caminar podría tener un impacto en la salud del corazón.

Los resultados del estudio mostraron que, caminar a paso rápido y el tiempo transcurrido a esa velocidad pueden ayudar a disminuir significativamente probabilidad de sufrir anomalías del ritmo cardíaco.

Otros estudios científicos sugieren que caminar a un ritmo más rápido podría beneficiar la cognición.

El sitio especializado Healthline, hace referencia a un estudio que halló que "las personas que caminaron a un ritmo rápido de 112 pasos por minuto durante 30 minutos por día redujeron su riesgo de padecer demencia en un 62 por ciento". Fue publicado en JAMA Neurology.

