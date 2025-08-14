Evo Morales, prófugo y marginado, clama el voto "nulo" en las elecciones

image La estrategia dele vismo para quedarse con el voto nulo | IMAGEN GENTILEZA BOLIVIA VERIFICA

Lo cierto es que Morales ha enfrentado varias investigaciones judiciales y denuncias desde su salida del poder en 2019, que incluyeron acusaciones de terrorismo y sedición, porque supuestamente coordinó bloqueos violentos desde el exilio durante la crisis post-electoral de 2019, así como por el supuesto fraude electoral de ese mismo año, ya que lo acusan e haber manipulado los resultados de las elecciones generales.

También está investigado por corrupción en el caso de su exnovia, Gabriela Zapata, y la empresa china CAMC, beneficiada con contratos mediante supuesto tráfico de influencias, lo que habría generado un daño económico de 566 millones de dólares, no se presentó a declarar por el presunto estupro cometido y en cualquier momento la fiscalía podría emitir una nueva orden de detención.

Asimismo, existe una denuncia contra Evo Morales por supuesto estupro y trata de personas, ya que se lo acusa de haber mantenido relaciones sexuales con menores de edad y hasta de tener un hijo con una de las menores.

En ese sentido, los padres de Cindy Sarai Vargas Pozo, la menor que tenía 15 años, son investigados por haber entregado a su hija a Evo Morales a cambio de obtener beneficios políticos y cargos públicos cuando el líder cocalero era presidente del país.

En 2024, Cindy Sarai Vargas Pozo, de 22 años, la joven supuestamente embarazada por Evo Morales a sus 15 años en 2015 fue declarada desaparecida en Bolivia junto con su hija E.S.M.V, de 8 años, según medios locales.

image Se desconoce el paradero de Cindy Sarai Vargas Pozo, de 22 años, la joven supuestamente embarazada por Evo Morales a sus 15 años.

Pero, muchos de esos procesos judiciales, han quedado cajoneados o han sido cerrados. Sin embargo, otro continúa esperando su comparecencia: el de estupro y trata.

Ante su falta a comparecer en la Justicia, este año se lo acusó de desobediencia judicial. Por eso Morales decidió esconderse en Cochabamba para evitar ser arrestado, y, según él, ante la falta de garantías (aunque no haya una orden de detención formal en su contra).

Más contenido en Urgente24

La miniserie de 5 capítulos ideal para maratonear

Banco Santander cierra sucursales y despide empleados en varias provincias

La miniserie de solo 4 capítulos que arrasa en Netflix y te atrapa desde el inicio

"Karina Milei tenía un tarifario: un posteo de Javier costaba US$ 500.000".

Festeja Luciana Rubinska (ESPN) la decisión de TyC Sports con Ariel Rodríguez