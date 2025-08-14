Antes del acto en La Plata, a Las Fuerzas del Cielo se le parte el bloque en la legislatura

No hubo manifestaciones de Esper sobre su salida del bloque libertario, pero el sitio Infocielo señala que el exsecretario de Seguridad de San Miguel "discrepaba con el escaso accionar legislativo de LLA, de la conducción de Romo y todo terminó de estallar con el cierre de listas violetas en la Provincia".

Romo es un referente de Las Fuerzas del Cielo, el espacio que se referencia en el asesor Santiago Caputo y que quedó marginado del armado de las listas que monopolizó Karina Milei. Desde esa línea interna se ha atacado duramente a Sebastián Pareja, armador karinista en la PBA.

El portal de noticias además consigna sobre los rumores de una próxima salida de Guillermo Castello del bloque. Según ese mismo medio, a Romo se le reprocha internamente su "escasa producción legislativa, sumada a una falta de cintura política reconocida incluso por aliados".

"Para algunos legisladores libertarios, el problema es claro: sin un cambio en el estilo de conducción de Agustín Romo, el bloque corre el riesgo de seguir perdiendo bancas y protagonismo, aseguran en estricto off fuentes cercanas al bloque libertario", consigna Infocielo.

