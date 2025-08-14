Javier Milei estará este jueves en La Plata para lanzar oficialmente la campaña y la oferta electoral de LLA para las elecciones bonaerenses del 07/09, pero también mostrar parte del juego de cara a los comicios nacionales del 26/10.
INTERNA LIBERTARIA
Antes del acto en La Plata, a Las Fuerzas del Cielo se le parte el bloque en la legislatura
Un dirigente que responde a Joaquín de la Torre dejó la bancada libertaria y fundó un monobloque en la Cámara de Diputados bonaerense.
La selección de la capital bonaerense como escenario tiene 2 significados. Por un lado, se trata de una las secciones en la que los libertario le disputan voto a voto la elección al peronismo y llevan como cabeza de lista a Francisco Adorni, hermano del vocero presidencial, Manuel Adorni. Por otro, se trata de la sede del gobierno bonaerense, donde tiene despacho Axel Kicillof.
Pero en la previa al acto en el club Atenas, en La Plata se acaba de producir una ruptura del bloque libertario en la legislatura bonaerense. Juan José Esper acaba de dejar la bancada que conduce Agustín Romo para formar el monobloque Derecha Popular en la Cámara de Diputados.
Esper es responde a Joaquín de la Torre, quien hizo lo propio en el Senado, cuando dejó el bloque de LLA para fundar su bloque de una sola banca bajo ese mismo sello.
No hubo manifestaciones de Esper sobre su salida del bloque libertario, pero el sitio Infocielo señala que el exsecretario de Seguridad de San Miguel "discrepaba con el escaso accionar legislativo de LLA, de la conducción de Romo y todo terminó de estallar con el cierre de listas violetas en la Provincia".
Romo es un referente de Las Fuerzas del Cielo, el espacio que se referencia en el asesor Santiago Caputo y que quedó marginado del armado de las listas que monopolizó Karina Milei. Desde esa línea interna se ha atacado duramente a Sebastián Pareja, armador karinista en la PBA.
El portal de noticias además consigna sobre los rumores de una próxima salida de Guillermo Castello del bloque. Según ese mismo medio, a Romo se le reprocha internamente su "escasa producción legislativa, sumada a una falta de cintura política reconocida incluso por aliados".
"Para algunos legisladores libertarios, el problema es claro: sin un cambio en el estilo de conducción de Agustín Romo, el bloque corre el riesgo de seguir perdiendo bancas y protagonismo, aseguran en estricto off fuentes cercanas al bloque libertario", consigna Infocielo.
