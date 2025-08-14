Bien por Haaretz: Infame Ben-Gvir retiró la demanda y pagará honorarios

Embed

El fallo

Vayamos a la noticia:

"El Tribunal de Distrito de Jerusalén dictaminó el jueves que el ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben-Gvir, debe pagar a Haaretz 23.600 shekels (unos US$ 7.000) en honorarios legales, después de que solicitara retirar una demanda por difamación que había presentado contra el periódico Haaretz, y su periodista, Josh Breiner.

La demanda por difamación de 3 millones de shekels (casi US$ 886.000) fue presentada por Ben-Gvir y su partido Otzma Yehudit luego de un informe de junio de 2023 de Breiner que reveló que el activista ultranacionalista kahanista Bentzi Gopstein, quien fue acusado de incitación al racismo y al terrorismo, estaba asesorando al ministro de Seguridad Nacional y a altos funcionarios de la policía.

(N. de la R.: Según Wikipedia, el Kahanismo es una ideología política sionista judía de extrema derecha basada en la postura de Meir Kahane, fundador de la Liga de Defensa Judía y el partido Kach. Kahane creía que la mayoría de los palestinos eran enemigos de los judíos y de Israel; creía en un Estado judío teocrático, y que los no-judíos no debían tener derecho a voto.)

En su respuesta al tribunal, Haaretz y Breiner afirmaron que la demanda era un intento de un ministro en funciones de silenciar a un periódico y a un periodista.

"Esta demanda se presentó de mala fe y constituye un abuso del proceso legal", alegó el expediente judicial. "Es un paso más en una serie de intentos de Ben-Gvir, un alto ministro del gabinete israelí, para silenciar a Breiner, quien cubre los asuntos de su ministerio".

Haaretz también abordó el monto del dinero que Ben-Gvir estaba demandando, diciendo que era muy desproporcionado respecto de las cantidades que normalmente otorgan los tribunales israelíes y enfatizando que equivalía a "violencia legal destinada a silenciar y presionar a Breiner para que revele sus fuentes periodísticas para intimidarlas".

Qué pasó

La razón por la que Ben-Gvir intentó retirar la demanda es que, como parte del proceso legal, se le exigió que revelara documentos, incluidos registros de su correspondencia con Gopstein, y que respondiera bajo juramento a preguntas escritas, incluidos detalles sobre los temas sobre los que Gopstein lo asesoró y la presencia de Gopstein en las reuniones con Ben-Gvir.

Ben-Gvir intentó vez tras vez evadir estos requisitos, ofreciendo respuestas evasivas e imprecisas.

El juez del Tribunal de Distrito de Jerusalén, David Zailer, quien presidió el caso, no quedó satisfecho con sus respuestas y ordenó al ministro que presentara respuestas completas y detalladas. Apenas unos días antes de la fecha límite, Ben-Gvir presentó su solicitud de desistimiento de la demanda, sin perjuicio, es decir, con derecho a volver a presentarla.

Haaretz y Breiner se opusieron a la solicitud y exigieron que la demanda se desestimara con perjuicio, lo que significa que no podía volver a presentarse, y que Ben-Gvir debía pagar las costas legales. Alegaron que la demanda carecía de fundamento, que no se había interpuesto de buena fe, que se trataba de una cantidad astronómica sin fundamento alguno y que su objetivo era silenciar al periódico y a su reportero.

Haaretz también argumentó que la demanda constituía un abuso de procedimientos legales y planteó la posibilidad de que pudiera presentarse nuevamente en un intento de encontrar un juez más favorable (lo que se conoce como "forum shopping").

'Hamakor'

El juez Zailer dictaminó que Ben-Gvir podía efectivamente hacer que se desestimara su demanda sin perjuicio y podía volver a presentarla, pero también dictaminó que a Ben-Gvir no se le permitiría modificar su demanda si decidía volver a presentarla o buscar otros tribunales; el ministro cree que tendrán más probabilidades de fallar a favor de su caso.

Además, Zailer dictaminó que, si el caso se vuelve a presentar, Ben-Gvir estaría obligado a responder las preguntas escritas bajo juramento y a volver a presentar la misma denuncia en el mismo tribunal, el Tribunal de Distrito de Jerusalén.

Esto representa un 2do. revés para Ben-Gvir en este tema. En noviembre de 2024, el Tribunal de Distrito de Jerusalén denegó la solicitud del ministro de Seguridad Nacional de prohibir que el programa de investigación 'Hamakor', del Canal 13 de Israel, presentado por Raviv Drucker, también columnista de Haaretz, emitiera un informe sobre el ministro que incluía la divulgación de correspondencia en un grupo de WhatsApp de Ben-Gvir.

Itamar Ben-Gvir.jpg Itamar Ben-Gvir.

Pagar las costas

El Ministro de Seguridad Nacional afirmó que el grupo de WhatsApp era un grupo discreto y profesional de asesores políticos y personas en puestos de confianza en su oficina y en su círculo político cercano; que implicaba discusiones internas entre altos funcionarios de su ministerio; que la correspondencia involucraba conducta política y personal; y que su divulgación implicaría la divulgación completa de su conducta profesional y política.

La audiencia de noviembre también contó con la participación de Breiner y Haaretz, tras manifestar su intención de informar sobre la orden de alejamiento solicitada. El tribunal recibió un borrador del artículo que Haaretz publicaría y la transcripción del programa 'Hamakor'.

El juez del Tribunal de Distrito de Jerusalén, Oded Shaham, dictaminó que la transcripción "no era falsa y constituía un asunto de interés público". Tampoco determinó que implicara el uso de material, incluidos asuntos privados o chismes.

Se ordenó a Ben-Gvir pagar 15.000 shekels al Canal 13 en concepto de costas judiciales y 10.000 shekels a Haaretz."

