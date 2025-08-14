Arde La Pampa: El titular de Petroleros advierte por "muchos despidos"

El dirigente cuestionó el accionar de los legisladores pampeanos, acusándolos de priorizar disputas políticas sobre las necesidades laborales. "Esto es una obligación de los legisladores. No buscaron datos, no buscaron información y a último momento dicen que no sin argumento alguno. Hay muchísimas familias que están de rehén", sostuvo.

marcelo rucci.webp Marcelo Rucci, líder del sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa.

Hoy, la Cámara de Diputados iba a tratar la licitación de Medanito, un área que es operada por PCR (Petroquímica Comodoro Rivadavia, actual concesionaria de la zona), y su concesión es vital para el entramado económico de toda provincia. De ahí, la gran movilización organizada por petroleros a Santa Rosa.

Los legisladores del PJ pidieron que el proyecto se resguarde en Secretaría mientras que los diputados de Comunidad Organizada solicitaron que vuelva a comisión.

Luego, los legisladores pasaron a un cuarto intermedio para debatir justamente esas dos opciones: si vuelve a comisión o si se queda en Secretaría.

Finalmente, el proyecto quedó reservado en Secretaría para tratar en otro momento lo que llegó a la sesión de hoy.

Por este motivo, el proyecto será tratado en una próxima sesión.

Petroleros, en alerta

El sindicato adelantó que permanecerá en las inmediaciones de la Legislatura hasta que se concrete la votación. Para Marcelo Rucci, el tratamiento del proyecto se fue "dilatando innecesariamente" y dejó a cientos de familias en la incertidumbre.

La licitación del área Medanito es clave para sostener la actividad hidrocarburífera en la región. Según el gremio, el freno legislativo podría derivar en un impacto directo sobre las fuentes de trabajo y en la economía de los municipios que dependen de las regalías.

Monsalve, en sintonía con Rucci, reclamó que los legisladores reciban a los representantes de los trabajadores y expliquen los motivos de la suspensión del tratamiento. "El pueblo no da para más, está explotado, está detonado. Y esto se va a poner peor, entonces necesitamos respuestas urgentes", subrayó el intendente.

image La Cámara de Diputados tratará la licitación de Medanito, un área que es operada por PCR y su concesión es vital para el entramado económico de la provincia.

El jefe comunal recordó que desde el municipio habían ofrecido brindar toda la información necesaria para avanzar con la aprobación, pero que la propuesta fue ignorada. "Hoy la respuesta se la tienen que dar a los trabajadores, porque son los que están sufriendo", insistió.

"Entendemos que siguen dilatando una cuestión por política", dijo el intendente en diálogo con periodistas según el sitio 'La Arena' de La Pampa.

Y amplió: "Imaginate como la gente no se puede poner mal, si vienen de 400 o 500 kilómetros, y ni siquiera nos dejan entrar a los representantes, no nos dicen porqué suspenden todo, y no nos vamos a ir hasta que nos den una repuesta formal y respetuosa".

image

El impacto en la región

Monsalve advirtió que la falta de definición sobre el bloque Medanito afecta a todos los municipios pampeanos, no solo a 25 de Mayo, y reclamó:

Todos recibimos regalías desde 25 de Mayo. Sabemos el momento difícil que vivimos y hay que ponerse de acuerdo para evitar males mayores Todos recibimos regalías desde 25 de Mayo. Sabemos el momento difícil que vivimos y hay que ponerse de acuerdo para evitar males mayores

El intendente también cuestionó la falta de compromiso de algunos legisladores que, según dijo, en campaña buscaron el apoyo de los vecinos y hoy no atienden sus reclamos:

Para eso están, para eso lo eligieron. Muchos fueron recibidos por los vecinos y hoy no nos están recibiendo. Me parece una locura Para eso están, para eso lo eligieron. Muchos fueron recibidos por los vecinos y hoy no nos están recibiendo. Me parece una locura

