Con el gremio de Camioneros de paro desde ayer y por tiempo indeterminado en Vaca Muerta, La Pampa vive hoy un escenario de fuerte movilización encabezada, en cambio, por el Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa para reclamar la aprobación de la concesión del bloque Medanito, que mantiene en vilo a los trabajadores y comunidades de la región.
TENSIÓN POR EL BLOQUE MEDANITO
Arde La Pampa: El titular de Petroleros advierte por "muchos despidos"
El líder de petroleros encabezó una movilización a la Legislatura de La Pampa para exigir la aprobación de la licitación del bloque Medanito y evitar despidos.
"Si esto no sale, va a haber muchos despidos", advirtió el líder del sindicato, Marcelo Rucci.
La manifestación contó con la participación del intendente de 25 de Mayo, Leonel Monsalve; miembros del Sindicato de Petroleros Jerárquicos de Río Negro, Neuquén y La Pampa y del gremio de Camioneros de La Pampa.
En este marco, Marcelo Rucci señaló que la situación es crítica para los operarios de 25 de Mayo y otras localidades pampeanas afectadas por la caída en la coparticipación.
" Si esto no sale, va a haber muchos despidos. Ya hubo 90, de los cuales 60 pudimos estirar un poco, pero sabemos que sin la licitación habrá más", advirtió.
El dirigente cuestionó el accionar de los legisladores pampeanos, acusándolos de priorizar disputas políticas sobre las necesidades laborales. "Esto es una obligación de los legisladores. No buscaron datos, no buscaron información y a último momento dicen que no sin argumento alguno. Hay muchísimas familias que están de rehén", sostuvo.
Hoy, la Cámara de Diputados iba a tratar la licitación de Medanito, un área que es operada por PCR (Petroquímica Comodoro Rivadavia, actual concesionaria de la zona), y su concesión es vital para el entramado económico de toda provincia. De ahí, la gran movilización organizada por petroleros a Santa Rosa.
Los legisladores del PJ pidieron que el proyecto se resguarde en Secretaría mientras que los diputados de Comunidad Organizada solicitaron que vuelva a comisión.
Luego, los legisladores pasaron a un cuarto intermedio para debatir justamente esas dos opciones: si vuelve a comisión o si se queda en Secretaría.
Finalmente, el proyecto quedó reservado en Secretaría para tratar en otro momento lo que llegó a la sesión de hoy.
Por este motivo, el proyecto será tratado en una próxima sesión.
Petroleros, en alerta
El sindicato adelantó que permanecerá en las inmediaciones de la Legislatura hasta que se concrete la votación. Para Marcelo Rucci, el tratamiento del proyecto se fue "dilatando innecesariamente" y dejó a cientos de familias en la incertidumbre.
La licitación del área Medanito es clave para sostener la actividad hidrocarburífera en la región. Según el gremio, el freno legislativo podría derivar en un impacto directo sobre las fuentes de trabajo y en la economía de los municipios que dependen de las regalías.
Monsalve, en sintonía con Rucci, reclamó que los legisladores reciban a los representantes de los trabajadores y expliquen los motivos de la suspensión del tratamiento. "El pueblo no da para más, está explotado, está detonado. Y esto se va a poner peor, entonces necesitamos respuestas urgentes", subrayó el intendente.
El jefe comunal recordó que desde el municipio habían ofrecido brindar toda la información necesaria para avanzar con la aprobación, pero que la propuesta fue ignorada. "Hoy la respuesta se la tienen que dar a los trabajadores, porque son los que están sufriendo", insistió.
"Entendemos que siguen dilatando una cuestión por política", dijo el intendente en diálogo con periodistas según el sitio 'La Arena' de La Pampa.
Y amplió: "Imaginate como la gente no se puede poner mal, si vienen de 400 o 500 kilómetros, y ni siquiera nos dejan entrar a los representantes, no nos dicen porqué suspenden todo, y no nos vamos a ir hasta que nos den una repuesta formal y respetuosa".
El impacto en la región
Monsalve advirtió que la falta de definición sobre el bloque Medanito afecta a todos los municipios pampeanos, no solo a 25 de Mayo, y reclamó:
El intendente también cuestionó la falta de compromiso de algunos legisladores que, según dijo, en campaña buscaron el apoyo de los vecinos y hoy no atienden sus reclamos:
