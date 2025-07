Vaca Muerta: No hubo acuerdo y petroleros ratifican el paro, que inicia mañana con una movilización

El conflicto se produce en un contexto de alta productividad en Vaca Muerta, que actualmente concentra más del 60% del total de petróleo producido en el país. Sin embargo, detrás de esos logros se esconde una "transición mal gestionada" que desespera a los petroleros, que se reunieron con las empresas pero no llegaron a un acuerdo y ahora se espera que el Gobierno nacional dicte conciliación obligatoria para que no vayan al paro y se vea perjudicada la producción.