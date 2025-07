Vaca Muerta: Un paro por tiempo indeterminado sumó piquetes en la entrada de 4 empresas (y habrán más)

image Gendarmería nacional está presente en la protesta de Camioneros.

Camioneros hace responsables solidarias a las petroleras

El dirigente aseguró que en la mesa de diálogo que se llevó adelante en la subsecretaría de Trabajo de Neuquén a raíz de una medida anterior en Fortín de Piedra, no se llegó a ningún acuerdo concreto y por ello se lanzó la medida de fuerza.

Los camioneros basan su reclamo en el artículo artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), "que establece la responsabilidad solidaria de una empresa principal por las obligaciones laborales y de seguridad social de sus contratistas o subcontratistas, cuando estas últimas realizan trabajos o servicios que son parte de la actividad normal y específica de la empresa principal".

image

Crisis gremial en Vaca Muerta

Esta medida, anticipada por Camioneros, se suma la que anunciaron los petroleros con apoyo de las pymes locales.

Desde el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, liderado por Marcelo Rucci, confirmaron este miércoles el paro de petroleros por más de 1.200 despidos y 2.000 cesanteados.

El gremio realizó la presentación ante la Secretaría de Energía de la Nación, que depende del Ministerio de Capital Humano, informando que la medida de fuerza se concretará entre el jueves 31 de julio y el viernes 1 de agosto en toda la Cuenca Neuquina.

Apoyo de las pymes

"La parálisis de obras, la caída sostenida de la actividad y los despidos exigen respuestas urgentes, firmes y coordinadas", dijeron desde la Cámara de Empresas, Industria y Servicios de Añelo (Ceisa) al expresar su apoyo a la medida de fuerza de los petroleros.

"Empresarios y sindicatos podemos tener diferencias operativas, que debatimos en ámbitos formales y con respeto institucional. Pero hay algo que nos une: el compromiso con los trabajadores", comunicó Ceisa, la entidad que nuclea a las pymes ubicadas en el corazón de Vaca Muerta, en una nota con la firma de su presidente Raúl Martín.

image Ceisa es la entidad que nuclea a las pymes ubicadas en el corazón de Vaca Muerta, y su presidente es Raúl Martín.

"Hoy la situación es crítica. La parálisis de obras, la caída sostenida de la actividad y los despidos —que ya superan los 7.000 puestos entre transporte, construcción, operación y servicios hidrocarburíferos— exigen respuestas urgentes, firmes y coordinadas", sostuvo este jueves el titular de la cámara empresarial en el comunicado.

"En Añelo lo sabemos bien: no hay desarrollo posible sin producción, pero tampoco sin trabajadores. Como empresarios locales, lo decimos con claridad: no habrá inversión sostenible en una región fracturada por la desocupación. No hay crecimiento sin inclusión. No hay futuro si se apaga el motor del trabajo", expresó más adelante.

Desde la visión de Ceisa, "el trabajador es la mejor inversión" porque la motivación y el compromiso se traduce en resultados. La cámara pyme planteó que la visión sindical está orientada al bienestar de los trabajadores. Es así que analizó: "ambas miradas convergen en un objetivo común: preservar la paz social y asegurar prosperidad para cada familia y para toda la comunidad".

En ese contexto, la organización empresarial respaldó el reclamo sindical, considerando que además fueron canalizados de forma legítima e institucional, y expresó que "el trabajo digno es el pilar de nuestras comunidades". Y añadió: "su pérdida compromete la estabilidad social, debilita la economía regional y pone en jaque la continuidad del desarrollo productivo".

Ceisa valoró el trabajo del Gobierno de Neuquén con la implementación del Plan Emplea Neuquén y las gestiones en la ciudad de Buenos Aires, donde se conformó la Mesa de Competitividad de Vaca Muerta. Pero llamó a las operadoras y todos los actores de la industria a comprometerse con el escenario de baja de actividad que se espera para lo que resta del 2025.

"No se trata sólo de balances: detrás de cada despido hay una familia, un proyecto de vida, un pueblo que se resiente", subrayó Ceisa.

La preocupación de Javier Milei

"Las empresas están batiendo récords de producción, pero dejan sin trabajo a miles de trabajadores", denunció Rucci, al apuntar contra el freno de inversiones hasta 2026 que afecta a las operadoras del sector.

A pesar del boom de producción y exportaciones, las compañías decidieron posponer desembolsos hasta la culminación del proyecto Vaca Muerta Sur, un oleoducto de US$3.000 millones que conectará Añelo con Punta Colorada, en Río Negro.

milei_preocupado-1200x675 Cerca de Javier Milei afirman que la decisión sindical de petroleros fue recibida como un golpe inesperado, ya que paraliza la producción justo cuando las liquidaciones del agro disminuyen y la energía se vuelve clave para mantener el tipo de cambio dentro de bandas.

Afirman que en el entorno del presidente Javier Milei, la decisión sindical fue recibida como un golpe inesperado, ya que paraliza la producción en pleno segundo semestre, cuando las liquidaciones del agro disminuyen y la energía se vuelve clave para mantener el tipo de cambio dentro de bandas.

El freno en Vaca Muerta compromete el flujo de divisas que el Gobierno considera estratégico para sostener el rumbo económico El freno en Vaca Muerta compromete el flujo de divisas que el Gobierno considera estratégico para sostener el rumbo económico

Por ultimo, cabe recordar que como parte de las respuestas gremiales, los sindicatos de toda la Patagonia conformaron una mesa de seguimiento. En un encuentro en Comodoro Rivadavia, participaron Jorge Ávila (Chubut), Rafael Güenchenén (Santa Cruz), José Llugdar (Patagonia Austral) y el propio Rucci, quienes evaluaron medidas conjuntas para enfrentar lo que definieron como "un colapso laboral y productivo".

Otras noticias de Urgente24

Medicamentos, política y la otra "cartelización": Apuntan al Gobierno por no hacer nada

Re-privatización de las hidroeléctricas: Cerca del 11/08, el panorama se pone "gris"

Oficial: Inició la privatización de Enarsa con la venta de su parte en Citelec, que controla Transener

Vale todo para Sturzenegger: Denuncian que eliminó Vialidad Nacional con informes falsos