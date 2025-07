Re-privatización de las hidroeléctricas: Cerca del 11/08, el panorama se pone "gris"

Aún no está claro cuándo se publicarán los pliegos y con qué condiciones y el panorama vuelve a tornarse gris, y hay bastante hermetismo respecto del proceso: la secretaría de Energía de la Nación afirma que está "muy avanzado", pero está claro que no llegará con los tiempos para licitar y adjudicar antes del 11 de agosto, plazo último de la concesión... Aún no está claro cuándo se publicarán los pliegos y con qué condiciones y el panorama vuelve a tornarse gris, y hay bastante hermetismo respecto del proceso: la secretaría de Energía de la Nación afirma que está "muy avanzado", pero está claro que no llegará con los tiempos para licitar y adjudicar antes del 11 de agosto, plazo último de la concesión...