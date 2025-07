ANMAT alerta por un gel para tratar la celulitis (y otros productos)

La medida alcanza a todas las presentaciones, lotes, vencimientos y contenidos netos, de estos artículos, que no contaban con registros ante el organismo.

Por ello, "a fin de proteger a eventuales usuarios de los efectos derivados del uso de los productos involucrados" que fueron catalogados como "ilegítimos" por no contar con registros ante la Anmat y de los que "no es posible brindar garantías acerca de su eficacia, seguridad y/o formulación con ingredientes permitidos por la normativa vigente aplicable", se prohibió su venta en todo el país.

Otros productos prohibidos por ANMAT

Por otro lado, mediante las disposiciones 2432/2025 y la 5433/2025, se prohibieron:

- Aceite de oliva, marca Soma, en cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento, por carecer de registros y por estar falsamente rotulado.

- 'Dietary Supplement', marca Dopa Mucuna, "Now Brain Support, NOW FOODS 395 S Glen Ellyn Rd, Bloomingdale IL 60108, USA", en cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento, por ser un producto que no cumplió el procedimiento establecido para la importación de alimentos, resultando ser en consecuencia un producto ilegal.

