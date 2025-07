Marcelo Rucci sigue 4 años más, ¿y "festeja" con un paro en Vaca Muerta?

"Hay compañeros que están licenciados y otros directamente despedidos. Se apostó a las obras de transporte, pero faltó un puente entre el presente y lo que se viene. Ese vacío lo están pagando los trabajadores", reclamó el victorioso Marcelo Rucci.

En diálogo con Radio UNC-CALF, el dirigente dijo esta mañana que en la reunión se va a conversar "la metodología porque creo que ya está decidido esto".

"Hemos hablado con todas las empresas, inclusive con las cámaras y no hay eco, así que no nos dejan otra alternativa que las medidas de fuerza", adelantó Rucci, quien dijo que aún no está definido si será esta semana o la siguiente.

Sobre el freno a la actividad en Vaca Muerta ya venían manifestándose las pymes de la región a través de las cámaras la Cámara de Empresas, Industria y Servicios de Añelo (Ceisa) y la Cámara Empresarial, Industrial y Petrolera de Neuquén (Ceipa). Habían advertido estar "al borde de la paralización".

