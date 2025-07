La interminable crisis de NRG amenaza con paralizar Vaca Muerta

Gustavo Sol, secretario general del gremio Camioneros en Río Negro, fue quien afirmó que son unos 200 trabajadores entre despedidos, y los que no cobraron sus salarios de junio y julio ni el SAC. Según el líder sindical, la empresa aseguró que no tienen dinero para pagar sueldos porque hay operadoras que no le cancelaron deudas por la provisión de arenas.