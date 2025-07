Advertencia: Crece la incapacidad de las familias y las empresas para afrontar sus pagos mes a mes

container, exportaciones e importaciones Se observan fuertes caídas en sectores que atraviesan las consecuencias de la apertura de importaciones.

"La refinación de petróleo (que cayó 6,75%) es para el mercado interno, entonces baja como consecuencia de la caída de sectores que utilizan menos capacidad instalada", resaltó el especialista.

Se deteriora la cadena de pagos

Según una encuesta de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI) empieza a deteriorarse la situación de la cadena de pagos en el sector:

Las empresas que reportan no tener atrasos significativos disminuyeron en 9 puntos porcentuales en comparación con el bimestre anterior. Por su parte, aumentaron en 5 p.p. los atrasos frecuentes, alcanzando el valor más alto de la serie, mientras que los atrasos ocasionales crecieron en 2 puntos porcentuales

La encuesta semestral de Enac, una organización político-empresarial que representa los intereses de las pequeñas y medianas empresas (pymes) nacionales, especialmente aquellas que operan en el mercado interno, demuestra que la cadena de pago se está resintiendo en las pymes.

Seis de cada 10 empresas indicaron que se extendieron los plazos de cobro a clientes unilateralmente (59,1% 2T 2025 vs. 33% 1T 2025), destaca el informe. Además, unas cuatro de cada 10 empresas indicaron que se incrementó el incumplimiento (45,1% 2T 2025 vs 33,6% 1T 2025).

La advertencia de Estaciones de Servicio

En el caso particular de las Estaciones de Servicio, donde cada día se mezclan combustible, logística y crédito, los números tampoco cierran con la misma fluidez. Según el sitio especializado 'Surtidores', los empresarios lo notan en conversaciones que se repiten cada vez más: pedidos para estirar plazos de pago, cheques que no se acreditan y una rotación de capital que se vuelve más lenta. Esto es, una cadena de pagos que empieza a tensarse.

Aunque no se trata de una emergencia, desde la dirigencia del sector alertan sobre una tendencia que podría generar complicaciones si no se atiende a tiempo. “Lo que estamos viendo ahora es que los plazos de pago se van corriendo. Lo que antes se saldaba en 15 o 30 días, ahora te piden cancelarlo en 45 o 60", explicó el presidente de la Federación de Expendedores de Combustibles del Interior, Alberto Boz.

El dirigente aclaró que este corrimiento no responde a una situación excepcional sino a una práctica que empieza a instalarse: "Como el costo financiero hoy no es tan alto, muchos clientes tratan de financiarse a través nuestro. Pero nosotros tenemos márgenes bajos y enfrentamos subas mensuales por impuestos, tipo de cambio y ajustes impositivos. Entonces, no siempre podemos acompañar ese ritmo”.

A este deslizamiento de plazos se suma otro fenómeno que vuelve a surgir luego de un tiempo de relativa estabilidad: los cheques rechazados. “Durante mucho tiempo no teníamos rebotes. Ahora volvieron a aparecer con más frecuencia, tanto en formato físico como electrónico. Esto no sólo complica la operatoria, sino que genera costos bancarios, gastos administrativos y penalidades, especialmente si esos cheques se entregaron a una petrolera”, detalló Boz.

El impacto de estos desajustes se multiplica en este rubro, donde los ciclos de pago son cortos y la reposición de mercadería, constante

Según datos del Banco Central, la morosidad en los créditos al sector privado alcanzó el 2,6% en mayo, mientras que los cheques rechazados por falta de fondos treparon al 1,39% en cantidad y al 1,24% en montos. Son indicadores que, según el mencionado sitio, confirman el malestar que ya perciben muchos estacioneros en su día a día.

“Por ahora, la cadena de pagos sigue funcionando. Pero si seguimos sumando plazos más largos y cheques que no se cobran, tarde o temprano nos vamos a encontrar con problemas de liquidez serios”, advirtió Boz. Y agregó: “No se trata de dramatizar, sino de estar atentos y actuar antes de que la situación se desborde”.

Por su parte, según dijo el economista de Analytica, Claudio Caprarulo, al diario 'Ambito Financiero', el ratio de irregularidad crediticia de las empresas aún es bajo, entorno al 1% en el total. "Es cierto que sube levemente, pero aun no parece ser un problema", manifestó.

La "fragmentación social y económica"

Según el último informe del IAG, los cheques rechazados por falta de fondos se duplicaron desde noviembre de 2023. En mayo se registraron 69.341 cheques sin fondos, lo que representa un aumento del 117,6% respecto a noviembre de 2023.

Y aunque, desde el sector bancario señalan que las cifras están dentro de los "parámetros esperados", el informe advierte que "el hecho de que la actividad mejore al tiempo que ambas curvas de morosidad están en un ciclo ascendente, evidencian una fuerte fragmentación social y económica. Mientras unos sectores recuperan, hay una incapacidad creciente de las familias y las empresas para afrontar sus pagos mes a mes", advierte el informe.

Fuentes del sector bancario le quitaron importancia y señalaron que no hay un "incremento sustancial en la morosidad de empresas, más allá de casos puntuales explicados por una dinámica de actividades dispar, con algunos sectores que repuntan más rápido, otros que no acompañan el mismo crecimiento".

"En particular la mora en descuento de cheques de pago diferido (CPD) muestra un incremento en relación a lo que se vio en los primeros meses del año, pero todavía dentro del parámetros esperables para la situación económica en general y para el apetito de riesgo de los bancos en particular", añadieron.

