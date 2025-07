Crisis de los 'triángulos de hierro': De La Libertad Avanza a Fuerza Patria

El vínculo Jorge Macri / Soledad Martínez tuvo un cambio en estas horas tal como el que existía entre CFK y Axel Kicillof, aunque sin sangre.

Las cabezas puras del PRO serán en la 2da. Sección Electoral y en la 5ta. donde encabeza el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro. Sueñan con arrasar en dicha geografía.

De Valenzuela a Bondarenko

En el resto de las secciones, el Frente Libertario lleva cabezas propias aunque con pasado en el PRO. Pero haberse acercado a tiempo a Sebastián Pareja, Karina Milei o los Menem, tiene su premio.

El hecho de haber sido el 1er. intendente en pasarse a las filas de Javier Milei lo elevó a Diego Valenzuela para quedar en una posición muy expectante para su futuro político. Ser el primer candidato a senador provincial en la estratégica 1ra. Sección Electoral le augura, siempre según los números de hoy, altas chances de capitalizar un triunfo para posicionarse en la carrera al 2027.

Y esto es así aún cuando la elección buscará centrarse en “Libertad o Kirchnerismo” o “Pasado o Progreso”, lemas que ya fueron dejados en claro por el propio Javier Milei horas después de la presentación de las candidaturas.

En esa lógica, no sorprende que los nombres que lleva el Frente La Libertad Avanza no sean de enorme popularidad. En la 3ra. Sección Electoral, único reducto donde el gobierno nacional no se muestra seguro de poder ganar, el candidato es el ex comisario de la Policía Bonaerense, Maximiliano Bondarenko.

Luego de su paso por la fuerza de seguridad, Bondarenko se sumó a la política para integrar el armado de Facundo Manes en Florencio Varela, más tarde de Juntos por el Cambio y después recaló en La Libertad Avanza de la mano de Sebastián Pareja pero vinculado a la senadora provincial Florencia Arietto.

Ella es célebre por sus saltos acrobátidos, de partido a partido, con un discurso 'anti Casta' que no coincide con, por ejemplo, haber integrado la nómina de un legislador provincial cuando le rendía simpatía al Frente Renovador de Sergio Massa. Minucias. Ni hablar del concepto que tienen de Bondarenko los altos jerarcas de la Policía Bonaerense quienes no lo recuerdan muy bien.

Sin Triángulo de Hierro

La omnipresencia de Karina Milei a la hora de cerrar las listas contrastó con la ausencia de Santiago Caputo. En este tema el 'Triángulo de Hierro' no funcionó. Hubo un sólo vértice.

La agrupación 'Las Fuerzas del Cielo' (LFC), que hizo su presentación formal en un acto muy cuestionado en el municipio bonaerense de San Miguel, se quedó con poco y nada. En todos los casos, la evaluación sobre un éxito o un fracaso está dada en la expectativa previa que se crea sobre el particular.

En virtud de la expansión del joven Caputo en el organigrama del poder eran muy pocos los que podían pensar que no influiría en el armado electoral. Aquí algo se quebró. Y la autopsia se está viendo en vivo por la multimedia.

Es una demostración de que la política no es sólo 'operar' bien las redes sociales. Se necesita algo más.

En esta línea, ha sido sugestiva la determinación de Javier Milei de no intervenir ante los pedidos del 'ministro sin cartera'. Es una señal inequívoca de que algo está cambiando. Se verá la profundidad de esa reestructuración en la cima del poder.

La crisis del otro Triángulo de Hierro

“Y el premio los huevos de platino es para Sergio Massa”: sugestivo posteo de Malena Galmarini luego del cierre trabajoso del Frente Fuerza Patria. Es un mensaje que encierra lo que sienten en el Frente Renovador por estas horas: haber sido el equilibro necesario para impedir que todo volara por los aires.

Miren que esa explosión estuvo a punto de suceder cuando el sábado 19/07 por la noche, Axel Kicillof, sabiendo ya que no se respetarían los acuerdos previos, mandó a armar listas propias en todos los distritos.

Finalmente, un diálogo con Cristina Fernández de Kirchner, corte de luz mediante, encarriló las cosas y los acuerdos llegaron tras la prórroga hasta las 14:00 de este lunes 21/07.

El panorama no es alentador para el gobernador. Si bien logró quedarse con los primeros lugares en la listas de la 1ra. y 3ra. Sección Electoral, La Cámpora + el Frente Renovador podrían obtener más representación a partir de diciembre.

Esa representación podría aplicar tensión a los 2 años que le restan en la Gobernación.

Desde otra óptica, en la gobernación dicen que ya es un triunfo en sí mismo haberse sentado a la mesa de definiciones cuando antes se enteraban de los cierres por los diarios.

Las cabezas de lista serán Gabriel Katopodis, en la 1ra.; y Verónica Magario, en la 3ra.

Se presume que ni el ministro ni la vicegobernadora asumirán sus bancas. Sus postulaciones encierran mayores lecturas. Ellos serán las cabezas que se hagan cargo del triunfo o de la derrota. Por ende, capitalizará o pagará Axel Kicillof.

Tal como adelantamos en otras notas, era obvio que ningún intendente iba a encabezar la nómina en la 1ra. Sección ya que las posibilidades de perder son altas. Lo sabe Leonardo Nardini, que fue mencionado, con escaso sustento en la realidad.

Pero Federico Achával tuvo expectativas bastante concretas. Y creía poder ganar la 1ra. por su posibilidad de disputarle la clase media a Valenzuela, tal como no puede Katopodis. Bastaba con leer o escuchar los medios de comunicación de Pilar, donde lo conocen en detalle, y alentaban la expectativa.

La Gran Grieta peronista

Sí vale la pena repasar el resto de los listados, donde hay intendentes en funciones.

En la nómina de la 1ra. Sección está en 2do. lugar Malena Galmarini y luego Mario Ishii.

En la 3ra., aparecen Mayra Mendoza y Mariano Cascallares, quienes aseguran que no serán testimoniales.

La razón de incluir alcaldes en la lista es lógica. De lo contrario ¿acaso iban a pretender que movilizaran sus estructuras sin ningún tipo de incentivo?

En otras palabras, alguien tiene que poner las 'efectividades conducentes'. Demasiado premio para Martín Sabatella que logra incluir a su esposa Mónica Macha en la lista de la 1ra., cuando él ni siquiera puede garantizar el distrito de Morón.

En las secciones del interior bonaerense predominan dirigentes de La Cámpora, salvo en la 2da., donde encabeza el intendente de Exaltación de la Cruz, Diego Nanni, ligado a Kicillof.

El acceso a las listas completas que recién ahora se van revelando permite encontrar algunas 'perlas'. En la lista de la 6ta. Sección Electoral aparece la massista Sofia Vannelli, quien como senadora fue la voz que se opuso a modificar la ley que traba la reelección de legisladores. Ahora resulta que ella, que termina su 2do. mandato en diciembre, buscará quedarse en la Legislatura 4 años más como diputada. Si algo de moral queda en la política, esa actitud es cuestionable.

En una situación similar se encuentra el senador Luis Vivona, cuyos 2 mandatos consecutivos terminan en diciembre y es candidato a diputado por la 3ra. Sección Electoral.

A favor de Vivona puede afirmarse que nunca se rasgó las vestiduras oponiéndose a la eternización en los cargos, sino todo lo contrario: fue el autor de la ley para habilitar las reelecciones, que tuvo media sanción en la Cámara Alta.

Las heridas que dejó el cierre en el triángulo Kicillof, Massa y Máximo Kirchner serán de difícil sutura.

"Esto ya está roto", es lo que más se escucha por estas horas.

Sobre ese particular, un experimentado dirigente peronista que pasó por varias presentaciones de listas sostuvo: “Esto no es una interna. Es una decapitación mutua en tiempo real".

Fue la evidencia explícita de que el dispositivo kirchnerista ya no existe. CFK no impone, Máximo no ordena, Kicillof no alinea y Massa no articula.

Y lo más grave: nadie tiene miedo de quedar afuera, porque ya no hay un “adentro".

Es una guerra en medio del océano entre náufragos, el barco ya se hundió.

Kicillof quiere ser heredero, pero por ahora no tiene ni partido ni credibilidad fuera de su círculo. Si no arrasa en septiembre, queda encapsulado.

Máximo ya no lidera ni La Cámpora. Lo suyo es la administración del colapso familiar.

El peronismo no tiene un problema de unidad. Tiene un problema de propósito.

¿Para qué quiere volver?

¿Qué representa?

¿Quién manda?

¿Quién obedece?

El juego de las 3ras. vías

En un panorama monopolizado por 2 fuerzas políticas, la novedosa experiencia de ir a una elección donde muy pocos saben qué se vota, recrea expectativas en la construcción de otros frentes, como es el caso de Somos Buenos Aires.

La cerrazón de Karina Milei para admitir a todo el PRO, llevó a que se recree Juntos por el Cambio en otras latitudes.

Aún con fuertes controversias y quejas, radicales, peronistas, Coalición Cívica, etc., lograron amalgamar una oferta electoral que puede ser muy apetecible en la 4ta. Sección, ya que lograron sumar más de un intendente.

En la 2da. Sección Electoral se apalancan en el despliegue de la familia Passaglia que gobierna San Nicolás. Y en el conurbano, la apuesta es a Julio Zamora, intendente de Tigre para encabezar la 1ra. y en la 3ra. el radical Pablo Domenichini.

No son lo únicos, pero sí los que creen estar en condiciones de quebrar la grieta. Se verá.

En cualquiera de los casos, el desafío es aún más grande. Se trata de hacer atractiva una elección donde se eligen cargos que el 80% de los bonaerenses no tiene en claro en qué les cambia la vida.

