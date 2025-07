Trump Media anuncia que tiene US$ 2.000 millones en bitcoin luego de la semana cripto en el Congreso

Estos activos ayudan a garantizar la libertad financiera de nuestra empresa, nos protegen contra la discriminación por parte de instituciones financieras y crearán sinergias con el token de utilidad que planeamos introducir en todo el ecosistema de Truth Social".

Respuesta en los mercados

Las acciones de DJT subieron 4,6% el lunes 21/07, hasta llegar a US$ 19,53, aunque terminaron la jornada en US$ 19,25, un aumento total de 3,11%. El Bitcoin creció 0,39%, cotizando en alrededor de US$ 117.240.

El S&P 500 cerró la jornada con una leve suba de 0,14%, el Nasdaq Composite, en el que opera DJT, terminó el día con un aumento de 0,38% pero el Industrial Dow Jones sufrió una pérdida de 0,04%.

Apoyo a la regulación bitcoin en Estados Unidos

El contexto más amplio señala un entorno favorable: Trump impulsó un “strategic bitcoin reserve” nacional mediante una orden ejecutiva en marzo, consolidando al bitcoin como un activo estatal. Además, el ambiente regulatorio se torna más criptoamistoso, con proyectos como el GENIUS Act y la Clarity Act, y más del 20% de los altos funcionarios poseen criptoactivos, según publicó Investopedia.

El Genius Act, que permite atar la criptomoneda a un activo real, como el dólar, ya fue promulgado por Donald Trump. Las otras dos leyes, el Clarity Act, que determina la jurisdicción regulatoria, y la Anti-CBDC Act, que busca impedir que la Reserva Federal emita una moneda digital de banco central, se discutirán en la Cámara Alta en septiembre, luego del receso estival.

El gesto no pasa inadvertido: empresas como MicroStrategy siguen su modelo, acumulando bitcoins corporativos, y el peso público empuja a más firmas a explorar estas estrategias. Sin embargo, la rentabilidad sigue lejana: Trump Media advirtió que la conversión a cripto implicará fuertes gastos y pérdidas operativas en el corto plazo.

En resumen, Trump Media juega una carta ambiciosa. Si bien podría posicionarse como pionero corporativo en criptomonedas, enfrenta el desafío de convertir volumen digital en ganancias reales.