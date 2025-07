LLA y peronismo: Crisis de los triángulos, con "sacrificios" y "huevos de platino"

Live Blog Post

"Algo se quebró" en el triángulo de hierro: "Señal inequívoca"

Escribe Sebastián Dumont en su web (https://sebastiandumont.com.ar): "La omnipresencia de Karina Milei a la hora de cerrar las listas contrastó con la ausencia de Santiago Caputo. En este tema el triángulo de hierro no funcionó. Hubo un sólo vértice. La agrupación 'Las fuerzas del cielo' que hizo su presentación formal en un acto muy cuestionado en San Miguel se quedó con poco y nada. En todos los casos, la evaluación sobre un éxito o un fracaso está dada en la expectativa previa que se crea sobre el particular. En virtud de la expansión del joven Caputo en el organigrama del poder en Argentina, eran muy pocos los que podían pensar que no pesaría en el armado electoral. Aquí algo se quebró. Y la autopsia se está viendo a cielo abierto. Hace falta sólo abrir los diarios para darse cuenta. Una demostración que la política no es sólo operar bien las redes sociales. Se necesita algo más. En esta línea, ha sido sugestiva la determinación de Javier Milei de no mediar ante los pedidos del ministro sin cartera. Una señal inequívoca de que algo está cambiando. Se verá la profundidad de esa reestructuración en la cima del poder".