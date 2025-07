Julia Mengolini denunció a Javier Milei: Le otorgaron custodia y un botón antipánico

Baby Etchecopar bancó a Julia Mengolini

Es preciso recordar que hace algunos días fue el presidente Javier Milei quien decidió denunciar a Julia Mengolini al igual que a otros periodistas.

En ese entonces Baby Etchecopar salió a bancar a su colega y se mostró en contra de la embestida judicial por parte del economista.

"No es mi amiga y siempre he criticado lo que dijo Mengolini, pero estoy al lado tuyo porque yo hubiera preferido un presidente que te diga: 'Pedime disculpas'. Y no que te haga una denuncia por calumnias e injurias", dijo el conductor.

Y sumó: "Realmente no me gusta que nos denuncie el Presidente. Creo que tenemos que tener un país sin denuncias a los periodistas", manifestó posteriormente y señaló que no se trata de una periodista en particular sino que "es para todos".

