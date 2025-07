Milei denunció a Julia Mengolini y Baby Etchecopar salió a bancarla

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TeleBizarra/status/1940221577490309389&partner=&hide_thread=false Baby Etchecopar se solidarizó en público con Julia Mengolini: "Estoy al lado tuyo" pic.twitter.com/orF8jQoVZK — TeleBizarra (@TeleBizarra) July 2, 2025



"Realmente no me gusta que nos denuncie el Presidente. Creo que tenemos que tener un país sin denuncias a los periodistas", manifestó posteriormente y señaló que no se trata de una periodista en particular sino que "es para todos". Y explicó que lo hace para mostrar: "Miren lo que le pasa a ella por hablar de mí".