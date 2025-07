Datos de pobreza: Marcelo Longobardi explicó por qué no le cree a Milei

Marcelo Longobardi lamentó su paso por Radio Rivadavia

Hace algunos días Marcelo Longobardi recordó su paso por Radio Rivadavia y en diálogo con Ángel de Brito lamentó haber aceptado la propuesta laboral.

"Yo acepté Rivadavia porque me había quedado sin laburo. Si no, no lo hubiera aceptado", manifestó quien supo ser la persona más escuchada de la radiofonía argentina aunque es preciso destacar que en sus últimos trabajos tanto en Radio Mitre como también en así en CNN Radio no se fue de la mejor manera.

Y añadió molesto al respecto de la emisora que comanda el empresario Marcelo Fígoli: "Fue una experiencia espantosa". Ante su relato, el conductor quiso saber si necesita del trabajo por una cuestión económica y su colega se lo afirmó.

"Yo nunca viví de la política por lo tanto estoy en una condición distinta a otra persona. AsÍ que tengo que laburar. Puedo no laburar un año, pero no mucho más que eso. O un año y medio, ponele, con toda la furia", dijo posteriormente.

-----------------------------

Más contenido en Urgente 24:

El destino argentino que promete ser un paraíso para ciertos turistas

Dólar barato: Falabella tienta argentinos con promociones en Chile

Una cascada congelada enamora en invierno al Norte de Argentina

Iker Muniain dejó claro que Miguel Ángel Russo rompió todo en San Lorenzo

La aerolínea low cost elegida como la mejor de Sudamérica