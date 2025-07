Récord de ventas al exterior: La agroindustria viene a llenar la caja de dólares

image.png

El podio es para la soja, que marcó un récord mensual con 13,54 millones de toneladas, pulverizando marcas previas como el “dólar soja” de 2022. El maíz también voló alto: 7,6 millones de toneladas, uno de sus mejores registros. Giralol y sorgo no se quedaron atrás, confirmando que la “marea verde” fue transversal.

Lluvia de dólares

Este festival exportador se tradujo en US$ 18.100 millones liquidados en solo seis meses, tercer mejor semestre de la historia a pesar del contexto global desfavorable en precios. Y la proyección anual ya marca un nuevo techo: US$ 32.070 millones previstos para 2025, apenas por encima del año pasado. No se trata de un milagro, sino del volumen que compensa la flojedad de los valores internacionales.

Una jugada fundamental: la rebaja temporal de retenciones apuró la liquidación. El agro tuvo que ingresar los dólares en solo 15 días tras presentar la DJVE. Por eso, en julio podría haber otro récord: US$ 4.300 millones de ingresos, un mes para la historia del sector.

¿Y ahora qué?

La fiesta exportadora del primer semestre adelanta buena parte de la oferta de dólares. El segundo semestre será más opaco, con el grueso de la cosecha ya vendido.

El próximo gran salto se espera recién con la cosecha fina, entre noviembre y diciembre. Por ahora, el sector jugó todas sus fichas, aprovechando un contexto que sabe que no es eterno. El próximo gran salto se espera recién con la cosecha fina, entre noviembre y diciembre. Por ahora, el sector jugó todas sus fichas, aprovechando un contexto que sabe que no es eterno.

Todavía queda stock

A julio, los productores ya colocaron 25,2 millones de toneladas de soja, 21,3 millones de maíz y 14,4 millones de trigo en el mercado local. Pero todavía resta un 42% de la soja, 49% del maíz y 37% del trigo por comercializar. Son cifras que mantienen la atención de todo el sector financiero y exportador. Al precio FAS actual, lo disponible suma US$ 6.019 millones en soja, US$ 4.366 millones en maíz y US$ 1.784 millones en trigo. Además, existen contratos ya hechos pero con precio a fijar por otros US$ 2.700 millones.

En total, hay US$ 14.900 millones aún por ingresar entre ventas a realizar y contratos abiertos.

¿Auge duradero?

El agro argentino dejó en claro su peso estructural y su capacidad de reacción ante incentivos puntuales. Pero el gran interrogante ya se plantea: ¿cómo sostener este envión en un escenario de precios planchados y demanda internacional tibia? Por lo pronto, el sector exhibe su músculo, pero el futuro exige creatividad, timing y una lectura fría del mercado.

El semestre fue espectacular, pero nadie se puede dormir: la próxima jugada será tan decisiva como todo lo que pasó hasta ahora.

