Lunes sin decreto por retenciones y arde el campo: "Milei engañó al electorado agropecuario"

"Salvo los timberos amigos de Caputo a todos los demás les va mal. Esto de las retenciones se inscribe en ese contexto y es otro sector más al que defrauda”, agregó.

Por último, apuntó a la conducta de sus colegas del sector: “La dirigencia agropecuaria no cuestiona severamente estas cosas y entonces pareciera que hay un tipo de consenso de que la cosa en el campo está bien ”.

“Pizca de esperanza” y “molestia”

“Había una pizca de esperanza de poder trabajar sobre mantener las retenciones como estaban, pero hoy salió el decreto de que solo se mantendrá la baja en trigo y cebada”, lamentó este lunes Ignacio Kovarsky, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), a Radio Continental.

"Hay mucha molestia entre los productores, la eliminación de retenciones fue una promesa de gobierno" dijo y recordó: “Ninguno de nuestros vecinos tienen retenciones al agro”.

Kovarsky dijo que no hubo una “mesa de diálogo” con el gobierno para una baja de las retenciones donde el sector podía ofrecer una forma de devolver la caída de recaudación con producción.

En declaraciones el fin de semana, el dirigente agropecuario denunció que las retenciones "son y serán un robo" con "cualquier gobierno", y apuntó contra Milei porque "dijo que al asumir las iba a sacar".

“El Presidente dijo que al asumir las iba a sacar. No sólo no lo hizo, sino que después las bajó parcialmente y ahora posterga la baja. Ya salió un decreto que dice que hasta marzo de 2026 no se bajan para el trigo y la cebada”, afirmó.

En tanto, el fin de semana, Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), pronunció un discurso que evitó la confrontación directa con el Gobierno por las retenciones y se diferenció de las demás entidades del agro al explicar que el reclamo se mantiene “más silencioso y anónimo”. Días atrás, coninagro y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), se habían manifestado a través de comunicados oficiales en duros términos hacia el gobierno sobre la suba de las retenciones.

