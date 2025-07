Polémica por Alesia Abaigar presa en Ezeiza: "Persecución política"

"Ella tiene una enfermedad muy rara. Una inmunodeficiencia que le afecta mucho en los pulmones y Arroyo Salgado ordenó el traslado con la recomendación de que ese cuadro se tenga en cuenta para definir el lugar del alojamiento. Y ella sabe que no existe ese lugar", cuestionó el abogado.

También dio cuenta Llermanos de las dificultades que tuvo para hablar con Abaigar. "Nos costó hablar porque llora sin parar, se ahoga y se siente maltratada", contó.

Entre el "cúmulo de errores" que cuestiona la defensa de Abaigar advierten que Arroyo Salgado "le dijo por qué se la acusaba pero no le dio ninguna prueba" y, tras insistir que no pudieron ver el expediente, agregaron: "Sin defensa no hay juicio".

Llermanos apeló el fallo de Arroyo Salgado y ahora es la sala 2 de la Cámara Federal de San Martín la que debe resolver si mantiene la detención de Abaigar y su alojamiento en el penal de mujeres de Ezeiza.

Según se conoció, los hechos investigados -la colocación de pasacalles, el reparto de panfletos y el uso de estiércol como forma de protesta frente al domicilio del diputado Espert- fueron calificados penalmente como amenazas agravadas, atentado contra el orden público ( 213 bis del Código Penal) y actos discriminatorios por motivos políticos (ley 23.592). Asimismo, se sostiene la existencia de una “asociación transitoria destinada a imponer ideas por la fuerza”.

Desde Unión por la Patria y la Izquierda cuestionaron este traslado a Ezeiza y consideraron que se trata de una " persecución política". También desde el ámbito legal hay cuestionamientos a esta decisión de la jueza Arroyo Salgado.

Morabito es Juez de Cámara de Responsabilidad Penal Juvenil de Catamarca y Profesor adjunto de Derecho Penal 2 de la UNCA. Fue uno de los que opinó sobre la resolución de Arroyo Salgado.

Gordo Dan celebra que "estamos metiendo a todos los kukas en cana" y hay repercusiones políticas

Daniel Parisini (Gordo Dan) celebró la medida y advirtió: "cuidado que el próximo podrías ser vos", fiel a su estilo provocador.

Hay muchas repercusiones sobre este tema.

