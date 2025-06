Atacaron el domicilio del diputado nacional José Luis Espert: le dejaron estiercol y colocaron pancartas

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1932875576332652709&partner=&hide_thread=false Así arrancó la #cumbrecp en la UCA. Espert apela al escándalo y la provocación para construir su marca. Básico y misógino... pic.twitter.com/s9xLaW3RHz — La Maga (@MagaliLaura) June 11, 2025

El legislador había participado de un congreso de comunicación política en la UCA, donde evocó un antiguo tuit suyo del año 2012.

“¿Cómo no vas a estar amargada si sos hija de una gran puta?”, se citó a sí mismo, generando una reacción inmediata de abucheos e indignación por parte del público presente.

El dirigente se vio obligado a abandonar la sala tras sus dichos. Pedrini fue particularmente duro:

Este Congreso tiene la posibilidad de enviar un mensaje claro y contundente a la sociedad: no todo vale en la política, no todo se justifica en el discurso, y no es admisible que un representante del pueblo incurra en agresiones públicas de esta índole sin que el cuerpo delibere y actúe en consecuencia. Este Congreso tiene la posibilidad de enviar un mensaje claro y contundente a la sociedad: no todo vale en la política, no todo se justifica en el discurso, y no es admisible que un representante del pueblo incurra en agresiones públicas de esta índole sin que el cuerpo delibere y actúe en consecuencia.