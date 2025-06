River molesto con el césped: crítica de Gallardo, Enzo Pérez y otros 5 jugadores

Para el Mundial de Clubes, el campo vivió una transformación importante: se dejó atrás el césped artificial y se colocó césped natural. Sin embargo, para River no pudo ser más incómodo. Tanto Enzo Pérez como Marcelo Gallardo, así como también Franco Armani y Maximiliano Meza, además de Nacho Fernández, Pity Martínez y Miguel Borja, se manifestaron sobre ello. No fueron críticas que buscaban excusas (de hecho, aclararon que no lo era) pero sí significaron reiteradas menciones sobre el terreno de juego.