VIDEO: así fue la durísima lesión de Sebastián Driussi que lo sacó de la cancha

2025_06_250617700-scaled.jpg River adeudó en el juego, pero se llevó los 3 puntos DIEGO HALIASZ/ NA.

Todavía no hay parte médico oficial sobre Sebastián Driussi. Pero las imágenes son demasiado elocuentes como para pensar que su continuidad en el Mundial de Clubes no está garantizada. A la espera de lo que diga el departamento médico de River, no sería descabellado pensar que Sebastián Driussi quedará descartado para lo que resta del torneo.