Dato que preocupa a la FIFA sobre el éxito o fracaso del Mundial de Clubes

Es desesperante este dato para FIFA, que está haciendo todo lo posible para que vayan a la cancha y se llenen los estadios. De los 32 equipos participantes solo Real Madrid y Boca agotaron las entradas de sus partidos, solo ellos, los otros 30 no.

Hay un par de errores que cometió FIFA e Infantino. El primero fue no entender, insistimos, en que un torneo de clubes o un mundial de clubes debe ser anual, y no puede enfrentar a un equipo amateur como Auckland City con Bayern Múnich, porque hay tanta diferencia que seguramente Bayern presente un equipo de juveniles, entonces si las figuras no juegan, para que va air la gente.

El otro error fue hacer el torneo fuera de Europa, eso hubiera hecho que vaya más gente, ya que hay más interés en el fútbol que en los Estados Unidos. Por ejemplo, si en Italia o España no llenas los estadios, regalas entradas y listo, en cambio en Estados Unidos corren el riesgo de que no vayan ni regalándoles entradas.

Mañana arranca el Mundial de Clubes, y veremos si queda como la única edición de la loca idea de Gianni Infantino o si el fanático del fútbol le da una oportunidad más para aprender de los errores.

