Polémica en OLGA por CFK: Festejo en vivo, pintadas y protestas frente al streaming

Sin embargo, una vez que la noticia trascendió no fueron pocos los miembros de la propia militancia que teorizaron que tales mensajes no habían sido escritos por alguien de su mismo color político sino que, por el contrario, se podría tratar de un intento de operación para calentar el escenario.

En esta línea, el usuario @GomezSergioEma indicó: "Lamentablemente servicio. Ningún kuka dice CFK y todo peronista sabe que no es JP V sino P V porque es PERÓN VUELVE, no JUAN PERÓN VUELVE. En esto van nuestros impuesto, en una SIDE que encima ni estudia a quién tiene que operar".

Sin embargo, pocas horas después y justamente durante una nueva emisión de Tapados de laburo, un grupo de manifestantes irrumpió en la esquina del canal de Migue Granados y realizó varios cánticos a modo de protesta.

Por su parte, el equipo del programa no se refirió en ningún momento a lo que ocurría detrás de cámaras ni tampoco a lo polémica generada. Sin embargo, en el cierre del programa Chaves y Mortedor sostuvieron, sin dar mayores precisiones: "Esta semana aprendimos a no hacer chistes malos al aire".

LN+ echó a un periodista por descorchar un champagne tras la condena a Cristina Kirchner

El martes (10/06) finalmente la Corte Suprema ratificó la condena de Cristina Kirchner por corrupción, el periodista Tomás Díaz Cueto hizo un video en las plataformas digitales en el que festejó públicamente la decisión descorchando un champagne y las autoridades de LN+ decidieron echarlo abruptamente.

En diálogo con LAM, el comunicador confirmó el hecho y se mostró molesto con la decisión tomada. "No lo esperaba. Estaba la verdad muy contento haciendo mi laburo y bueno me llegó la sorpresa hoy. Me citaron para contarme esta situación a las 10 de la mañana y, bueno, tratar de entender qué fue lo que pasó que entiendo que es un proceso que va a llevar un par de días por lo menos para acomodar las ideas y ver qué realmente hice mal", dijo.

Sobre el material audiovisual explicó: "Mi familia la pasó siempre muy mal por cuestiones políticas en materia del laburo y mi familia luchó mucho durante la gestión del kirchnerismo". "Me parece que es un puntapié inicial en la historia de la política argentina para que empiecen a ir presos los que tengan que ir presos", agregó justificando que lo hizo en sus redes sociales.

Al respecto de que pueda llegar a "algún tipo de acuerdo" con la señal, señaló: "Me parece que esto es una cuestión definitiva por lo que hablamos hoy. La calle está muy caliente, y bueno, un poco fue eso lo que me comentaron". Por su parte, es preciso recordar que no es la primera vez que el comunicador se muestra en contra del kirchnerismo, sobre todo teniendo en cuenta que formó parte del inicio del canal de streaming oficialista Carajo cuando formó parte del programa que lideró Alex Caniggia.

