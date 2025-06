Gianni Infantino, el Rey del Fútbol, en 11 postales

## Gianni era pelirrojo y tenía pecas. No era un gran problema. El problema era más bien ser italiano. Había racismo. Infantino abordó este tema en su discurso “Hoy siento…” en Qatar, en vísperas del Mundial masculino de 2022. Habló de la discriminación: “Te encierras, vas a tu habitación, lloras”. Su familia era pobre para los estándares de Brig. Vincenzo trabajaba en el tren nocturno tres días. Cuando tenía días libres, trabajaba en el quiosco de la estación con la madre de Gianni, vendiendo periódicos y cigarrillos. Luego volvía en tren a Roma, París, Bruselas.

infantino comienzo.jpg Aquí comenzó Gianni Infantino, en el Brig-Glis Football Club.

## Aprender era facilísimo para Gianni. Llegaba del colegio y lo primero que hacía era abrir la Gazzetta dello Sport: los resultados de los partidos... deporte, deporte, deporte, fútbol, fútbol, fútbol. Gianni fue hincha del Inter, y admiraba a Evaristo Beccalossi y Alessandro Altobelli. Pero sus ambiciones futbolísticas pasaban por el tercer equipo del FC Brig-Glis: organizar, buscar patrocinios y camisetas... Propuso que el FC Brig-Glis integrara en el club a otro equipo, el Folgore, formado por inmigrantes de segunda generación. El primo de Infantino, Daniel Nellen, peluquero en Brig-Glis, dice que Gianni dijo: "Si no soy lo suficientemente bueno (para ser futbolista), quiero ser su abogado".

## En los 121 años de historia de la FIFA, solo 9 hombres han ocupado la presidencia. Los dos últimos nacieron a 10 kilómetros de distancia: Joseph Blatter, en Visp, e Infantino en Brig-Glis. Blatter se formó en Negocios y Economía por la Universidad de Lausana, Infantino en Derecho por la Universidad de Friburgo. Infantino consiguió un puesto como asesor jurídico y secretario general del Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES) en Neuchâtel. Así contactó con la FIFA. A los 30 años, tras 2 años en el CIES, consiguió un puesto en el departamento jurídico de la UEFA. Infantino cobraba vida en las reuniones y en compañía de figuras importantes. "En un aeropuerto, rodeado de miembros del Comité Ejecutivo, podía tenerlos a todos en la palma de la mano contando chistes en cinco o seis idiomas diferentes". Alex Horne, secretario general de la Federación Inglesa de Fútbol entre 2010 y 2015: “Lo recuerdo educado, serio, trabajador, pero también podía ser divertido. Hubo momentos en que queríamos una cosa, quizá Alemania quería otra, y los demás también tenían sus propias opiniones, pero Gianni y Theo (Theodoris, secretario general adjunto de la UEFA) lo conseguían”.

## La popularidad de Infantino en la UEFA aumentó bajo la presidencia de Michel Platini. A medida que el régimen de Blatter en la FIFA, comenzaba a desmoronarse, Platini se convirtió en el heredero aparente. La mejor esperanza de Infantino, al parecer, era seguir aferrado a la influencia de su jefe. Platini era el gran favorito para suceder a Blatter y la carrera por encontrar a su sucesor en la UEFA estaba en marcha. El gran favorito era Wolfgang Niersbach, presidente de la Federación Alemana de Fútbol (FA), quien contaba con un apoyo considerable entre las naciones europeas más influyentes. La fiscalía suiza abrió una investigación sobre un pago de US$ 2,43 millones que recibió Platini de la FIFA cuatro años antes, autorizado por Blatter y supuestamente relacionado con el trabajo que Platini había realizado entre 1999 y 2002. Blatter y Platini han sido absueltos de los cargos relacionados con el pago pero el Comité de Ética de la FIFA prohibió a ambos hombres toda actividad futbolística en diciembre de 2015 durante ocho años, período que luego se redujo a seis años tras una apelación. Infantino anunció su intención de postularse a la presidencia de la FIFA, muchos imaginaron que era un candidato interino mientras Platini buscaba limpiar su nombre. Pero a medida que se acercaban las elecciones de febrero de 2016, se hizo evidente que sus ambiciones eran muy reales.

uefa blatter platini infantino.jpg Gianni Infantino en la UEFA, junto a Michel Platini en días de 'Sepp' Blatter: Nadie lo veía como el futuro Rey del Fútbol.

## Infantino lanzó su campaña en Londres, acompañado en el estadio de Wembley por entrenadores de renombre (José Mourinho, Fabio Capello) y exjugadores (Luis Figo, Roberto Carlos, Clarence Seedorf). Fue un primer vistazo a sus contactos en la élite del fútbol y su disposición a presumirlos. Pero lo que realmente resonó entre el electorado de la FIFA fue la promesa de Infantino de aumentar el dinero distribuido a cada asociación miembro a US$ 5 millones en los siguientes cuatro años. Este dinero adicional, afirmó, provendría de la expansión de los torneos existentes de la FIFA. Propuso una Copa Mundial masculina de 40 equipos (posteriormente modificada a 48) y una Copa Mundial de Clubes masculina de 32 equipos: productos más grandes para vender a la TV y socios comerciales. Se desestimaron las preguntas sobre el aumento de las exigencias a los jugadores, en un calendario de partidos ya de por sí sobrecargado.

## La FIFA a la que Infantino se unió era sinónimo de corrupción. Como declaró el exdirector del FBI, James B. Comey, en 2015, «los pagos no revelados, las comisiones ilegales y los sobornos se convirtieron en una forma de hacer negocios». Infantino apenas llevaba un mes en la presidencia de la FIFA cuando fue mencionado en los filtrados «Papeles de Panamá» en relación con los contratos de derechos de transmisión que firmó con una empresa extranjera durante su etapa en la UEFA. Se declaró «consternado» por el hecho de que ciertos medios de comunicación pusieran en duda su integridad. Un portavoz de la UEFA declaró entonces que los derechos se habían vendido tras un «proceso de licitación abierto y competitivo». En 2020, los fiscales federales anunciaron una investigación separada en medio de “indicios de conducta criminal” relacionados con las denuncias presentadas contra Infantino, el ex fiscal general suizo Michael Lauber y el amigo de la infancia de Infantino, Rinaldo Arnold, un fiscal regional. La investigación fue finalmente desestimada y archivada en 2023, y Infantino declaró: «Una victoria total y clara para mí, para la nueva FIFA y para la justicia». En un comunicado, añadió que «gente pobre, envidiosa y corrupta» había intentado manchar su reputación.

## La FIFA afirma que siempre ha respetado las decisiones de los miembros del comité y niega haber intentado ejercer una influencia indebida en dichos procesos. Hubo un episodio poco edificante tras la filtración de una grabación al periódico alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung en 2016, donde Infantino aparentemente calificó de "insulto" una oferta salarial de 2 millones de francos suizos. El presidente de la FIFA dijo a sus "enemigos quieren hacerme quedar como codicioso" y que "estas teorías no están probadas". Desde entonces, su salario se ha duplicado hasta alcanzar casi los US$ 5 millones. Además, existe la posibilidad de que Infantino permanezca en el cargo hasta 2031, lo que lo llevaría a 15 años, a pesar de que la FIFA votó en 2016 restringir los presidentes a un máximo de tres mandatos de cuatro años. En 2022, anunció que el Consejo de la FIFA había acordado que su primer mandato como presidente no computaría para el límite de tres mandatos, ya que, tras suceder a Blatter, solo cumplió tres años de su primer mandato.

## El 15/05, en el Centro de Conferencias de la CONMEBOL en Asunción, Paraguay, el 75mo. Congreso de la FIFA debía comenzar a las 09:30 hora local, y los delegados de 210 asociaciones miembro ya estaban presentes. Los delegados recibieron un correo electrónico informándoles que el inicio del congreso se había retrasado 3 horas debido a “circunstancias imprevistas”. Infantino todavía estaba en camino a Asunción, en un avión privado qatarí desde Doha, donde había pasado los días anteriores con el presidente Trump, el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, y el emir qatarí, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani. Infantino llegó, disculpándose por el retraso, explicando que "como presidente de la FIFA, mi responsabilidad es tomar decisiones en interés de la organización". Esto provocó la retirada de ocho miembros europeos del consejo, que lo acusaron de favorecer intereses políticos privados, en detrimento del fútbol. “Prefiere reunirse con Donald Trump en Arabia Saudita y le importa un bledo que sus colegas lo esperen. Los hace esperar tres horas para empezar un congreso. ¡Qué presumido está ahora!”. Él ha refutado esa afirmación, calificando su relación con Trump de "crucial" en el contexto del Mundial del próximo año, y también con Arabia Saudí, con la vista puesta en 2034.

infantino trump.jpg Gianni Infantino en la Sala Oval, junto a Donald Trump.

## Una declaración conjunta de 35 firmantes el mes pasado, coordinada por la organización londinense de derechos humanos FairSquare, acusó a la FIFA de estar "posiblemente peor gobernada hoy que hace una década". Entre los ocho ejemplos que citó se encuentran la falta de diversidad en los altos cargos, las estrechas relaciones de Infantino con líderes políticos "autoritarios", una amplia gama de violaciones de derechos humanos directamente relacionadas con la organización de Copas Mundiales y la controvertida adjudicación de la Copa Mundial masculina de 2034 a Arabia Saudí. Pero una carta enviada por el secretario general de la FIFA, Mattias Grafstrom, a Human Rights Watch, detalló las reformas de Arabia Saudita a sus leyes laborales. Lo que es indiscutible es la enorme cantidad de ingresos comerciales que la FIFA ha extraído, por ejemplo, de Aramco, la empresa energética estatal saudí; de Qatar Airways; y, más recientemente, del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, patrocinador del Mundial de Clubes. Pitch Marketing Group, con sede en Londres, publicó un informe que predice que los ingresos de la FIFA para el ciclo de cuatro años hasta la Copa del Mundo de 2026 superarán los US$10.000 millones, más del doble de lo que ganó en los cuatro años anteriores a Rusia 2018.

## Han pasado dos años y medio desde el discurso de 57 minutos de Infantino en vísperas del Mundial de 2022, "un grave error de comunicación", según gente cercana a él, aunque "increíblemente valiente", por cómo abrazó a Bryan Swanson, su director de relaciones con los medios, quien expresó su agradecimiento, como hombre gay, por el apoyo de Infantino. Desde ese día, Infantino apenas ha interactuado con los medios. Su avalancha de publicaciones en Instagram, con los comentarios públicos desactivados, contrasta con su falta de interacción con los principales medios de comunicación. La tradicional rueda de prensa posterior al congreso se ha cancelado, mientras que numerosos eventos promocionales del Mundial de Clubes en Estados Unidos ocurrieron sin acceso a los principales medios. Los periodistas que se reunieron para una aparición posterior de Infantino en Miami el jueves vieron, en cambio, un video de seis minutos del presidente. Su única entrevista notable en los últimos tiempos fue con el streamer estadounidense Speed, cuando el presidente de la FIFA pasó ocho minutos viendo imágenes de él jugando en un reciente partido benéfico en Wembley.

